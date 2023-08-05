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Їжте зараз або збережіть на потім: незвичайний рецепт гострої закуски із болгарського перцю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Болгарський перець можна ще й посмажити
Болгарський перець можна ще й посмажити. Фото cesmak.info

Приготували раз — і можна їсти довго

Болгарський перець відомий своїми корисними властивостями та відмінним смаком. Якщо ви думаєте, що його можна тільки смачно фарширувати, ви помиляєтесь.

Любителям кулінарних експериментів пропонуємо гостру страву – смажений болгарський перець за рецептом "Це Смак". Його можна їсти відразу, а можна помістити в невелику баночку, поставити в прохолодне місце і зберігати досить довгий час. Це чудова страва і на святковий стіл, і до сімейної вечері. Спробуйте — і ви більше не зможете відмовити собі у цьому задоволенні!

Як приготувати смажений болгарський перець

Інгредієнти на 4 порції:

  • болгарський перець -1 шт.;
  • часник – 100 г;
  • перець чилі – 1 шт.;
  • оцет – 100 мл;
  • сіль – 40 г;
  • соняшникова олія – 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Перець помийте, висушіть та почистьте.
  2. Обсмажте перець на попередньо розігрітій сковороді з олією. Коли овоч охолоне, акуратно зніміть з нього шкірку.
  3. Для заправки очистьте та подрібніть часник. Змішайте його з перцем чилі, сіллю та оцтом. Отриманою заправкою полийте перці.
  4. Готову страву перекладіть у банк чи контейнер і полийте отриманою заправкою, накрийте кришкою.

Відмінна закуска до улюбленого м’яса за єврейським рецептом готова. Смачного!

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#Рецепт #Болгарський перець #Закуска #Готуємо вдома