Їжте зараз або збережіть на потім: незвичайний рецепт гострої закуски із болгарського перцю
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Приготували раз — і можна їсти довго
Болгарський перець відомий своїми корисними властивостями та відмінним смаком. Якщо ви думаєте, що його можна тільки смачно фарширувати, ви помиляєтесь.
Любителям кулінарних експериментів пропонуємо гостру страву – смажений болгарський перець за рецептом "Це Смак". Його можна їсти відразу, а можна помістити в невелику баночку, поставити в прохолодне місце і зберігати досить довгий час. Це чудова страва і на святковий стіл, і до сімейної вечері. Спробуйте — і ви більше не зможете відмовити собі у цьому задоволенні!
Як приготувати смажений болгарський перець
Інгредієнти на 4 порції:
- болгарський перець -1 шт.;
- часник – 100 г;
- перець чилі – 1 шт.;
- оцет – 100 мл;
- сіль – 40 г;
- соняшникова олія – 100 мл.
Спосіб приготування:
- Перець помийте, висушіть та почистьте.
- Обсмажте перець на попередньо розігрітій сковороді з олією. Коли овоч охолоне, акуратно зніміть з нього шкірку.
- Для заправки очистьте та подрібніть часник. Змішайте його з перцем чилі, сіллю та оцтом. Отриманою заправкою полийте перці.
- Готову страву перекладіть у банк чи контейнер і полийте отриманою заправкою, накрийте кришкою.
Відмінна закуска до улюбленого м’яса за єврейським рецептом готова. Смачного!