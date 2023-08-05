Їжте зараз або збережіть на потім: незвичайний рецепт гострої закуски із болгарського перцю

Приготували раз — і можна їсти довго

Болгарський перець відомий своїми корисними властивостями та відмінним смаком. Якщо ви думаєте, що його можна тільки смачно фарширувати, ви помиляєтесь.

Любителям кулінарних експериментів пропонуємо гостру страву – смажений болгарський перець за рецептом "Це Смак". Його можна їсти відразу, а можна помістити в невелику баночку, поставити в прохолодне місце і зберігати досить довгий час. Це чудова страва і на святковий стіл, і до сімейної вечері. Спробуйте — і ви більше не зможете відмовити собі у цьому задоволенні!

Як приготувати смажений болгарський перець

Інгредієнти на 4 порції:

болгарський перець -1 шт.;

часник – 100 г;

перець чилі – 1 шт.;

оцет – 100 мл;

сіль – 40 г;

соняшникова олія – 100 мл.

Спосіб приготування:

Перець помийте, висушіть та почистьте. Обсмажте перець на попередньо розігрітій сковороді з олією. Коли овоч охолоне, акуратно зніміть з нього шкірку. Для заправки очистьте та подрібніть часник. Змішайте його з перцем чилі, сіллю та оцтом. Отриманою заправкою полийте перці. Готову страву перекладіть у банк чи контейнер і полийте отриманою заправкою, накрийте кришкою.

Відмінна закуска до улюбленого м’яса за єврейським рецептом готова. Смачного!