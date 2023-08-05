Ешьте сейчас или сохраните на потом: необычный рецепт острой закуски из болгарского перца

Приготовили раз — и можно есть долго

Болгарский перец известен своими полезными свойствами и отличным вкусом. Если вы думаете, что его можно только вкусно фаршировать, вы ошибаетесь.

Любителям кулинарных экспериментов предлагаем блюдо поострее – жареный болгарский перец по рецепту "Це Смак". Его можно кушать сразу, а можно поместить в небольшую баночку, поставить в прохладное место и хранить еще достаточно долгое время. Это отличное блюдо и на праздничный стол, и к семейному ужину. Попробуйте – и вы больше не сможете отказать себе в этом удовольствии!

Как приготовить жареный болгарский перец

Ингредиенты на 4 порции:

болгарский перец –1 шт.;

чеснок – 100 г;

перец чили – 1 шт.;

уксус – 100 мл;

соль – 40 г;

подсолнечное масло – 100 мл.

Способ приготовления:

Перец помойте, высушите и почистите. Обжарьте перец на предварительно разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Когда овощ остынет, аккуратно снимите с него кожуру. Для заправки очистите и измельчите чеснок. Смешайте его с перцем чили, солью и уксусом. Полученной заправкой полейте перцы. Готовое блюдо переложите в банк или контейнер и полейте полученной заправкой, накройте крышкой.

Отличная закуска к любимому мясу по еврейскому рецепту готова. Приятного аппетита!