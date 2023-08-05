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Ешьте сейчас или сохраните на потом: необычный рецепт острой закуски из болгарского перца

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Болгарский перец можно еще и пожарить
Болгарский перец можно еще и пожарить. Фото cesmak.info

Приготовили раз — и можно есть долго

Болгарский перец известен своими полезными свойствами и отличным вкусом. Если вы думаете, что его можно только вкусно фаршировать, вы ошибаетесь.

Любителям кулинарных экспериментов предлагаем блюдо поострее – жареный болгарский перец по рецепту "Це Смак". Его можно кушать сразу, а можно поместить в небольшую баночку, поставить в прохладное место и хранить еще достаточно долгое время. Это отличное блюдо и на праздничный стол, и к семейному ужину. Попробуйте – и вы больше не сможете отказать себе в этом удовольствии!

Как приготовить жареный болгарский перец

Ингредиенты на 4 порции:

  • болгарский перец –1 шт.;
  • чеснок – 100 г;
  • перец чили – 1 шт.;
  • уксус – 100 мл;
  • соль – 40 г;
  • подсолнечное масло – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Перец помойте, высушите и почистите.
  2. Обжарьте перец на предварительно разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Когда овощ остынет, аккуратно снимите с него кожуру.
  3. Для заправки очистите и измельчите чеснок. Смешайте его с перцем чили, солью и уксусом. Полученной заправкой полейте перцы.
  4. Готовое блюдо переложите в банк или контейнер и полейте полученной заправкой, накройте крышкой.

Отличная закуска к любимому мясу по еврейскому рецепту готова. Приятного аппетита!

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