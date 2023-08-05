Ешьте сейчас или сохраните на потом: необычный рецепт острой закуски из болгарского перца
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Приготовили раз — и можно есть долго
Болгарский перец известен своими полезными свойствами и отличным вкусом. Если вы думаете, что его можно только вкусно фаршировать, вы ошибаетесь.
Любителям кулинарных экспериментов предлагаем блюдо поострее – жареный болгарский перец по рецепту "Це Смак". Его можно кушать сразу, а можно поместить в небольшую баночку, поставить в прохладное место и хранить еще достаточно долгое время. Это отличное блюдо и на праздничный стол, и к семейному ужину. Попробуйте – и вы больше не сможете отказать себе в этом удовольствии!
Как приготовить жареный болгарский перец
Ингредиенты на 4 порции:
- болгарский перец –1 шт.;
- чеснок – 100 г;
- перец чили – 1 шт.;
- уксус – 100 мл;
- соль – 40 г;
- подсолнечное масло – 100 мл.
Способ приготовления:
- Перец помойте, высушите и почистите.
- Обжарьте перец на предварительно разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Когда овощ остынет, аккуратно снимите с него кожуру.
- Для заправки очистите и измельчите чеснок. Смешайте его с перцем чили, солью и уксусом. Полученной заправкой полейте перцы.
- Готовое блюдо переложите в банк или контейнер и полейте полученной заправкой, накройте крышкой.
Отличная закуска к любимому мясу по еврейскому рецепту готова. Приятного аппетита!