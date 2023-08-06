Хоч сто банок закрийте, буде мало: взимку такий салат з’їдатиметься за п’ять хвилин
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Нереальна смакота в кожній ложці
У розпал сезону хочеться запастися смачними салатами на зиму. Якщо ви вже спробували овочеве асорті, саме час для нових експериментів!
Салат з огірків та баклажанів за рецептом "Це Смак" — неймовірна овочева закуска, де ідеально "зійшлися" солоний, солодкий, гострий та кислий смак. Варто витратити трохи часу, щоб узимку насолоджуватися неймовірною стравою!
Як приготувати салат з огірків та баклажанів на зиму
Інгредієнти на 10 порцій:
- баклажан — 1,3 кг;
- помідор – 1,3 кг;
- огірки – 1 кг;
- болгарський перець – 700 г;
- цибуля – 300 г;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 90 г;
- соняшникова олія – 200 мл;
- оцет — 70 мл.
Спосіб приготування:
- Нарізані великими кубиками баклажани покладіть у миску, посоліть, перемішайте та залиште на 10 хвилин. Відіжміть сік, баклажани промийте.
- Пропустіть помідори через м’ясорубку або натріть на тертці. Пюре, що вийшло, перелийте в каструлю і поставте на середній вогонь.
- Перець наріжте невеликими скибочками, цибулю – півкільцями.
- У пюре додайте цибулю, перемішайте. Через 5 хвилин додайте огірки, баклажани, болгарський перець. Все перемішайте, доведіть до кипіння, потім тушкуйте під кришкою протягом 20 хвилин, часто помішуючи.
- Через вказаний час посоліть, додайте оцет та олію. Перемішайте, доведіть знову до кипіння, варіть на середньому вогні ще 5 хвилин.
- Заповніть салатом стерилізовані банки салатом, загорніть, переверніть і закутайте до охолодження.
Зберігайте заготівлю за кімнатної температури та насолоджуйтесь взимку нереальними смаколиками! Смачного!