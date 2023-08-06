Хоч сто банок закрийте, буде мало: взимку такий салат з’їдатиметься за п’ять хвилин

Нереальна смакота в кожній ложці

У розпал сезону хочеться запастися смачними салатами на зиму. Якщо ви вже спробували овочеве асорті, саме час для нових експериментів!

Салат з огірків та баклажанів за рецептом "Це Смак" — неймовірна овочева закуска, де ідеально "зійшлися" солоний, солодкий, гострий та кислий смак. Варто витратити трохи часу, щоб узимку насолоджуватися неймовірною стравою!

Як приготувати салат з огірків та баклажанів на зиму

Інгредієнти на 10 порцій:

баклажан — 1,3 кг;

помідор – 1,3 кг;

огірки – 1 кг;

болгарський перець – 700 г;

цибуля – 300 г;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 90 г;

соняшникова олія – 200 мл;

оцет — 70 мл.

Спосіб приготування:

Нарізані великими кубиками баклажани покладіть у миску, посоліть, перемішайте та залиште на 10 хвилин. Відіжміть сік, баклажани промийте. Пропустіть помідори через м’ясорубку або натріть на тертці. Пюре, що вийшло, перелийте в каструлю і поставте на середній вогонь. Перець наріжте невеликими скибочками, цибулю – півкільцями. У пюре додайте цибулю, перемішайте. Через 5 хвилин додайте огірки, баклажани, болгарський перець. Все перемішайте, доведіть до кипіння, потім тушкуйте під кришкою протягом 20 хвилин, часто помішуючи. Через вказаний час посоліть, додайте оцет та олію. Перемішайте, доведіть знову до кипіння, варіть на середньому вогні ще 5 хвилин. Заповніть салатом стерилізовані банки салатом, загорніть, переверніть і закутайте до охолодження.

Зберігайте заготівлю за кімнатної температури та насолоджуйтесь взимку нереальними смаколиками! Смачного!