Хоть сто банок закройте, будет мало: зимой такой салат будет съедаться за пять минут
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Нереальная вкуснятина в каждой ложке
В разгар сезона хочется запастись вкусными салатами на зиму. Если вы уже попробовали овощное ассорти, самое время для новых экспериментов!
Салат из огурцов и баклажанов по рецепту "Це Смак" – невероятная овощная закуска, где идеально "сошлись" соленый, сладкий, острый и кислый вкус. Стоит потратить немного времени, чтобы зимой наслаждаться невероятным блюдом!
Как приготовить салат из огурцов и баклажанов на зиму
Ингредиенты на 10 порций:
- баклажан – 1,3 кг;
- помидор – 1,3 кг;
- огурцы – 1 кг;
- болгарский перец – 700 г;
- лук – 300 г;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 90 г;
- подсолнечное масло – 200 мл;
- уксус – 70 мл.
Способ приготовления:
- Нарезанные большими кубиками баклажаны положите в миску, посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут. Отожмите сок, баклажаны промойте.
- Помидоры пропустите через мясорубку или натрите на терке. Получившееся пюре перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
- Перец нарежьте небольшими ломтиками, лук – полукольцами.
- В пюре добавьте лук, перемешайте. Через 5 минут добавьте огурцы, баклажаны, болгарский перец. Все перемешайте, доведите до кипения, затем тушите под крышкой в течение 20 минут, часто помешивая.
- Через указанное время посолите, добавьте уксус и растительное масло. Перемешайте, снова доведите до кипения, варите на среднем огне еще 5 минут.
- Заполните салатом стерилизованные банки салатом, заверните, переверните и закутайте до полного охлаждения.
Храните заготовку при комнатной температуре и наслаждайтесь зимой нереальным вкусностями! Приятного аппетита!