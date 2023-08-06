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Хоть сто банок закройте, будет мало: зимой такой салат будет съедаться за пять минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невозможно вкусный салат из огурцов и баклажан
Невозможно вкусный салат из огурцов и баклажан. Фото cesmak.info

Нереальная вкуснятина в каждой ложке

В разгар сезона хочется запастись вкусными салатами на зиму. Если вы уже попробовали овощное ассорти, самое время для новых экспериментов!

Салат из огурцов и баклажанов по рецепту "Це Смак" – невероятная овощная закуска, где идеально "сошлись" соленый, сладкий, острый и кислый вкус. Стоит потратить немного времени, чтобы зимой наслаждаться невероятным блюдом!

Как приготовить салат из огурцов и баклажанов на зиму

Ингредиенты на 10 порций:

  • баклажан – 1,3 кг;
  • помидор – 1,3 кг;
  • огурцы – 1 кг;
  • болгарский перец – 700 г;
  • лук – 300 г;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 90 г;
  • подсолнечное масло – 200 мл;
  • уксус – 70 мл.

Способ приготовления:

  1. Нарезанные большими кубиками баклажаны положите в миску, посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут. Отожмите сок, баклажаны промойте.
  2. Помидоры пропустите через мясорубку или натрите на терке. Получившееся пюре перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
  3. Перец нарежьте небольшими ломтиками, лук – полукольцами.
  4. В пюре добавьте лук, перемешайте. Через 5 минут добавьте огурцы, баклажаны, болгарский перец. Все перемешайте, доведите до кипения, затем тушите под крышкой в течение 20 минут, часто помешивая.
  5. Через указанное время посолите, добавьте уксус и растительное масло. Перемешайте, снова доведите до кипения, варите на среднем огне еще 5 минут.
  6. Заполните салатом стерилизованные банки салатом, заверните, переверните и закутайте до полного охлаждения.

Храните заготовку при комнатной температуре и наслаждайтесь зимой нереальным вкусностями! Приятного аппетита!

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