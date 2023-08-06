Хоть сто банок закройте, будет мало: зимой такой салат будет съедаться за пять минут

Нереальная вкуснятина в каждой ложке

В разгар сезона хочется запастись вкусными салатами на зиму. Если вы уже попробовали овощное ассорти, самое время для новых экспериментов!

Салат из огурцов и баклажанов по рецепту "Це Смак" – невероятная овощная закуска, где идеально "сошлись" соленый, сладкий, острый и кислый вкус. Стоит потратить немного времени, чтобы зимой наслаждаться невероятным блюдом!

Как приготовить салат из огурцов и баклажанов на зиму

Ингредиенты на 10 порций:

баклажан – 1,3 кг;

помидор – 1,3 кг;

огурцы – 1 кг;

болгарский перец – 700 г;

лук – 300 г;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 90 г;

подсолнечное масло – 200 мл;

уксус – 70 мл.

Способ приготовления:

Нарезанные большими кубиками баклажаны положите в миску, посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут. Отожмите сок, баклажаны промойте. Помидоры пропустите через мясорубку или натрите на терке. Получившееся пюре перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Перец нарежьте небольшими ломтиками, лук – полукольцами. В пюре добавьте лук, перемешайте. Через 5 минут добавьте огурцы, баклажаны, болгарский перец. Все перемешайте, доведите до кипения, затем тушите под крышкой в течение 20 минут, часто помешивая. Через указанное время посолите, добавьте уксус и растительное масло. Перемешайте, снова доведите до кипения, варите на среднем огне еще 5 минут. Заполните салатом стерилизованные банки салатом, заверните, переверните и закутайте до полного охлаждения.

Храните заготовку при комнатной температуре и наслаждайтесь зимой нереальным вкусностями! Приятного аппетита!