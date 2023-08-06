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Без грама фаршу: ці пельмені будуть їсти навіть запеклі м’ясоїди

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий варіант ситної страви
Чудовий варіант ситної страви. Фото shuba.life

Ніхто не здогадається, що в начинці

Ми вважаємо, що пельмені стовідсотково повинні бути з м’ясом. Ароматні, ситні пельмені з соковитим фаршем всередині — це дуже смачно. Але є різні варіації цієї страви.

Однією з них ділимось разом із порталом ProstoWay. Овочева начинка виходить ситною та смачною. Обов’язково спробуйте — і ви не будете розчаровані.

Інгредієнти:

  • тісто на пельмені;
  • кабачки — 500 г;
  • морква — 100 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 4 зубки;
  • масло — 100 г;
  • сметана — 200 г;
  • зелень свіжа;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки, моркву та цибулю нарізаємо кубиком. Обсмажуємо овочі окремо на частині масла до готовності. Змішуємо їх, підсолюємо та посипаємо перцем.
  2. Тісто розкатуємо тонким шаром. Склянкою вирізаємо кружальця. На кожен з них викладаємо трохи начинки. Защіпаємо краї.
  3. Паралельно з приготуванням пельменів ставимо грітися воду. Можна приготувати їх на пару — буде ще смачніше.
  4. Варимо їх кілька хвилин — до готовності тіста. Викладаємо на тарілку, засмачуємо шматочком масла.

Виходить дуже смачно, хоч і без м’яса — начинка залишається ніжною та ароматною. Також ми розповідали, як смачно приготувати кабачки в сметані.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Пельмені