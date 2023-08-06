Без грама фаршу: ці пельмені будуть їсти навіть запеклі м’ясоїди
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Ніхто не здогадається, що в начинці
Ми вважаємо, що пельмені стовідсотково повинні бути з м’ясом. Ароматні, ситні пельмені з соковитим фаршем всередині — це дуже смачно. Але є різні варіації цієї страви.
Однією з них ділимось разом із порталом ProstoWay. Овочева начинка виходить ситною та смачною. Обов’язково спробуйте — і ви не будете розчаровані.
Інгредієнти:
- тісто на пельмені;
- кабачки — 500 г;
- морква — 100 г;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 4 зубки;
- масло — 100 г;
- сметана — 200 г;
- зелень свіжа;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Кабачки, моркву та цибулю нарізаємо кубиком. Обсмажуємо овочі окремо на частині масла до готовності. Змішуємо їх, підсолюємо та посипаємо перцем.
- Тісто розкатуємо тонким шаром. Склянкою вирізаємо кружальця. На кожен з них викладаємо трохи начинки. Защіпаємо краї.
- Паралельно з приготуванням пельменів ставимо грітися воду. Можна приготувати їх на пару — буде ще смачніше.
- Варимо їх кілька хвилин — до готовності тіста. Викладаємо на тарілку, засмачуємо шматочком масла.
Виходить дуже смачно, хоч і без м’яса — начинка залишається ніжною та ароматною. Також ми розповідали, як смачно приготувати кабачки в сметані.