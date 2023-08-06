Без грамма фарша: эти пельмени будут есть даже ожесточенные мясоеды
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Никто не догадается, что в начинке
Мы считаем, что пельмени полностью должны быть с мясом. Ароматные, сытные пельмени с сочным фаршем внутри – это очень вкусно. Но есть разные вариации этого блюда.
Одной из них делимся вместе с порталом ProstoWay. Овощная начинка получается сытной и вкусной. Обязательно попробуйте – и вы не будете разочарованы.
Ингредиенты:
- тесто на пельмени;
- кабачки — 500 г;
- морковь — 100 г;
- лук – 2 шт.;
- чеснок – 4 зубка;
- масло – 100 г;
- сметана — 200 г;
- зелень свежая;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Кабачки, морковь и лук нарезаем кубиком. Обжариваем овощи раздельно на части масла до готовности. Смешиваем их, подсаливаем и посыпаем перцем.
- Тесто раскатываем тонким слоем. Стаканом вырезаем кружочки. На каждый из них выкладываем немного начинки. Защелкиваем края.
- Параллельно с приготовлением пельменей ставим греться воду. Можно приготовить их на пару – будет еще вкуснее.
- Варим их несколько минут – до готовности теста. Выкладываем на тарелку, заправляем кусочком масла.
Выходит очень вкусно, хоть и без мяса — начинка остается нежной и ароматной. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки в сметане.