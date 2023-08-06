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Без грамма фарша: эти пельмени будут есть даже ожесточенные мясоеды

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант сытного блюда
Прекрасный вариант сытного блюда. Фото shuba.life

Никто не догадается, что в начинке

Мы считаем, что пельмени полностью должны быть с мясом. Ароматные, сытные пельмени с сочным фаршем внутри – это очень вкусно. Но есть разные вариации этого блюда.

Одной из них делимся вместе с порталом ProstoWay. Овощная начинка получается сытной и вкусной. Обязательно попробуйте – и вы не будете разочарованы.

Ингредиенты:

  • тесто на пельмени;
  • кабачки — 500 г;
  • морковь — 100 г;
  • лук – 2 шт.;
  • чеснок – 4 зубка;
  • масло – 100 г;
  • сметана — 200 г;
  • зелень свежая;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Кабачки, морковь и лук нарезаем кубиком. Обжариваем овощи раздельно на части масла до готовности. Смешиваем их, подсаливаем и посыпаем перцем.
  2. Тесто раскатываем тонким слоем. Стаканом вырезаем кружочки. На каждый из них выкладываем немного начинки. Защелкиваем края.
  3. Параллельно с приготовлением пельменей ставим греться воду. Можно приготовить их на пару – будет еще вкуснее.
  4. Варим их несколько минут – до готовности теста. Выкладываем на тарелку, заправляем кусочком масла.

Выходит очень вкусно, хоть и без мяса — начинка остается нежной и ароматной. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки в сметане.

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#Рецепт #Кабачки #Пельмени