Зливана каша: унікальна українська страва, секрет якої передається із покоління в покоління

Єдиного рецепту немає, лише основні принципи

Ми розповідали про цікавий автентичний рецепт соковитих мазуриків. Тепер розповідаємо, як приготувати "зливану кашу". Ця страва з Дніпропетровщини нещодавно поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини України.

Приготування такої кашу — це цілий обряд, його практикують в селищі міського типу Карнаухівка. Єдиного рецепту немає, лише загальні принципи. Ця страва готується гуртом на закінченні весняних польових робіт. Детальніше розповіли на порталі espreso.tv.

Мешканці селища збиралися просто неба, зносили продукти. Оскільки рецепт залежить від того, які продукти принесли люди, то й зливана каша виходить у кожного своя. Основні принципи приготування передаються з покоління в покоління.

Для приготування страви використовують великий п'ятивідерний казан. Туди складають всі інгредієнти, які принесли з собою люди.

Загалом використовують:

пшоно

рис

картоплю

сало

курячий гуляш

яйця

цибулю

різні спеції

Готують зливану кашу традиційно просто неба на вогнищі. В Мінкульті пояснили, що через це каша має неперевершений смак. Також ми ділились рецептом автентичного українського пирога "Баба-шарпанина".