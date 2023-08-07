"Злывана каша": уникальное украинское блюдо, секрет которого передается из поколения в поколение

Единого рецепта нет, только основные принципы

Мы рассказывали об интересном подлинном рецепте сочных мазуриков. Теперь рассказываем, как приготовить "злываную кашу". Это блюдо из Днепропетровщины недавно пополнило список нематериального культурного наследия Украины.

Приготовление такой каши – это целый обряд, его практикуют в поселке городского типа Карнауховка. Единого рецепта нет, только общие принципы. Это блюдо готовится на окончании весенних полевых работ. Детальнее рассказали на портале espreso.tv.

Жители поселка собирались под открытым небом, сносили продукты. Поскольку рецепт зависит от того, какие продукты принесли люди, то и сливаемая каша получается у каждого своя. Основные принципы приготовления передаются из поколения в поколение.

Для приготовления блюда используют большой пятиведерный котел. Туда складывают все ингредиенты, принесенные с собой людьми.

В целом используют:

пшено

рис

картофель

сало

куриный гуляш

яйца

лук

разные специи

Готовят сливаемую кашу традиционно под открытым небом на костре. В Минкульте объяснили, что из-за этого каша имеет непревзойденный вкус. Также мы делились рецептом аутентичного украинского пирога "Баба-шарпанина".