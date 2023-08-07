Секретний рецепт пляжних торговців: кукурудза, як на морі

Страва з запахом одеського пляжу

Активно триває сезон молодої кукурудзи. Її вже повним ходом продають на ринках та у супермаркетах. Ми розповідали, що додати у воду, щоб приготувати ї смачно. Тепер же поділимось рецептом, яким користуються торговці смаколиками на пляжах.

На Today.ua поділились секретним способом варіння качанів, яким користуються на морських курортах. Найкраще для цього обирати солодкі сорти і справді молоду кукурудзу.

Інгредієнти:

кукурудза;

сіль;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Качани чистимо і миємо. На дно каструлі, в якій вони будуть варитися, вкладаємо лушпиння. Якщо цілі качани в каструлю не вміщаються, їх можна поламати на половинки – це зовсім не вплине на смак. Головний секрет приготування такої кукурудзи – її треба заливати не холодною водою, а окропом. Одразу після цього притискаємо качани зверху чимось важким, наприклад, тарілкою. В такому вигляді відварюємо кукурудзу протягом 15 хвилин. Потім вимикаємо вогонь і залишаємо її настоятися. Що важливо — кукурудзу на цьому етапі солити не потрібно. Готову кукурудзу посипаємо сіллю і змащуємо вершковим маслом. Дуже важливо не переборщити зі спеціями.

Щоб вибрати гарну та соковиту кукурудзу для варіння, варто скуштувати одне сире зернятко. Воно має бути солодким. Також ми розповідали, як перевірити на якість соняшникову олію.