Секретный рецепт пляжных торговцев: кукуруза, как на море

Блюдо с запахом одесского пляжа

Активно продолжается сезон молодой кукурузы. Ее уже полным ходом продают на рынках и супермаркетах. Мы рассказывали, что добавить в воду, чтобы приготовить вкусно. Теперь же поделимся рецептом, которым пользуются торговцы вкусностями на пляжах.

На Today.ua поделились секретным способом варки кочанов, которым пользуются на морских курортах. Лучше всего для этого выбирать сладкие сорта действительно молодую кукурузу.

Ингредиенты:

кукуруза;

соль;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Кочаны чистим и моем. На дно кастрюли, в которой они будут вариться, укладываем шелуху. Если целые кочаны в кастрюлю не вмещаются, их можно поломать на половинки – это не повлияет на вкус. Главный секрет приготовления такой кукурузы – ее нужно заливать не холодной водой, а крутым кипятком. Сразу после этого прижимаем кочаны сверху чем-то тяжелым, например, тарелкой. В таком виде отвариваем кукурузу в течение 15 минут. Затем выключаем огонь и оставляем его настояться. Что важно – кукурузу на этом этапе солить не нужно. Готовую кукурузу посыпаем солью и смазываем сливочным маслом. Очень важно не переборщить со специями.

Чтобы выбрать хорошую и сочную кукурузу для варки, стоит отведать одно сырое зернышко. Оно должно быть сладким. Также мы рассказывали, как проверить на качество подсолнечное масло.