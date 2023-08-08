Готуватимете щороку: рецепт універсальних гостро-солодких помідорів на зиму

Без таких помідорів ви не сядете обідати!

Під час сезону заготівлі хочеться приготувати багато смачних закусок. Сьогодні приготуймо справжню насолоду — гостро-солодкі помідори, якими ви будете насолоджуватися в будь-яку пору року.

Швидкий, легкий і смачний рецепт гостро-солодких помідорів від Shuba на зиму — чудова закуска до м’яса або ситного рагу. Пряний, кисло-солодкий маринад надасть помідорам яскравого смаку та привабливої текстури. Але використовуйте м’ясисті, жорсткі, сливоподібні помідори — вони легко набудуть смаку і при цьому збережуть свою форму.

Як приготувати помідори на зиму

Інгредієнти на 4 порції:

томати невеликі — 2 кг;

часник, зубчики — 10 шт.;

перець чорний, горошок – 10 шт.;

сіль — 60 г;

цукор — 100 г;

лимонна кислота — 6 г;

лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування:

Помийте помідори. Щільно покладіть їх у простерилізовані банки, залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Для приготування маринаду закип’ятіть 2 літри води, додайте сіль, цукор, перець, очищений часник та лаврове листя. Продовжуйте кип’ятити протягом 10 хвилин, а наприкінці додайте лимонну кислоту. Злийте з банок з помідорами воду, залийте їх киплячим маринадом. Накрийте стерилізованими кришками та закотіть. Банки переверніть, укутайте та залиште до повного остигання.

Якщо хочете зберегти консервацію, скористайтесь хитрощами "Телеграфа". Так ваші помідори стоятимуть доки не з’їсте!