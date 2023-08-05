Три хитрощі від шеф-кухаря: як легко очистити помідор від шкірки

Готуйте швидко, просто та із задоволенням!

Помідор — частий інгредієнт найрізноманітніших страв. Багато рецептів включають таку ювелірну процедуру, як зняття з нього шкірки.

Як просто і швидко провести цю "процедуру", розповімо разом із "Ідеї 24". Ці три лайфхаки не просто полегшать вам життя, а зроблять приготування їжі швидше та простіше.

Як швидко і просто очистити помідор від шкірки

Для цього способу зробіть ножем Х-подібний розріз у нижній частині помідора. Наповніть чашу холодною водою, додайте кілька кубиків льоду та відставте.

У киплячу каструлю з водою опустить помідор, доки його шкірка не стане м’якою. Витягніть і покладіть у миску з крижаною водою на 5 хвилин. Коли помідор охолоне, витягніть його з води та легко зніміть шкірку.

Для другого способу вам необхідно проткнути помідор посередині вилкою та утримувати його над розпеченою плитою на відстані 5 – 10 сантиметрів від вогню. Перевертаючи вилку, обертайте помідор. Коли шкірка стане досить м’якою, обережно зніміть її пальцями.

Для третього способу зробіть ножем Х-подібний розріз у нижній частині помідора, за бажанням можна додатково надрізати його з боків та зверху. Покладіть помідори в мікрохвильову піч і розігрійте протягом 30 секунд, після чого обережно зніміть шкірку пальцями.

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