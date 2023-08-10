Готуватимете щороку: найпростіший рецепт консервації помідорів без оцту

Смачно – за вуха не відтягнеш!

Помідори – один із найпопулярніших овочів для консервування. Їх можна консервувати різними способами: цілком і половинками, з найрізноманітнішими спеціями, навіть без стерилізації.

Класичний рецепт консервування помідор включає оцет. Однак якщо з якихось причин цей продукт не можна вживати, можна закрити томати без нього. Такий рецепт пропонує Uaportal. Такі помідори настільки сподобаються, що ви закриватимете їх щорічно.

Як закрити помідори без оцту

Інгредієнти:

5 ст. л. цукру;

2 ст. л. солі;

1 ч. л. лимонної кислоти;

2-3 зубчики часнику;

кілька горошин перцю;

2-3 гвоздики;

щіпка кориці;

помідори.

Спосіб приготування:

Помідори помийте, видаліть плодоніжки та покладіть у стерилізовані банки. Залийте банки окропом. Дайте їм охолонути та злийте воду. У банки додайте цукор, сіль, лимонну кислоту, часник, перець горошком, гвоздику та корицю. Залийте банки окропом. Прикрийте їх кришками, якими закриватимете банки. Поставте банки у велику каструлю і кип’ятіть протягом 30 хвилин. Вийміть та закотіть кришками. Помідори готові!

Якщо ж хочете зберегти помідори цілими, скористайтесь лайфхаком від "Телеграфа". Улюблені томати будуть не лише смачними, а й гарними.