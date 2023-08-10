Традиційна страва до Медового Спасу: порадуйте близьких випічкою за давнім українським рецептом

Це настільки смачний десерт, що у вас проситимуть щодня

У понеділок, 14 серпня, християни святкують Медовий Спас. Як правило, у цей день готують страви з маком, медом, горіхами та яблуками.

Ламанці з медом і маком за рецептом Shuba — найтрадиційніша страва до цього свята. Назва десерту походить від слова "ламати": Коржики з тіста не нарізають ножем, а ламають на шматочки та поливають маковим соусом. Спробуйте — і без ламанців не обійдеться жоден Спас.

Як приготувати ламанці

Інгредієнти на 6 порцій:

борошно пшеничне — 500 г;

молоко — 100 мл;

яйця курячі — 1 шт.;

мед — 30 г;

мак — 30 г;

масло вершкове — 30 г;

сода харчова — 5 г.

Для соусу:

мед — 100 г;

вода — 160 мл;

мак — 60 г.

Спосіб приготування:

Просійте в миску борошно. Розітріть яйце з медом і додайте до борошна. Туди ж влийте молоко, додайте мак, м’яке масло, соду і замісіть круте тісто. Розкотіть тісто — у вас повинен вийти пласт товщиною в 3 мм. Викладіть його на застелений пергаментом лист, часто поколіть вилкою. Випікайте при температурі 180°C близько 20 хвилин до золотистого кольору. Для приготування соусу запарте окропом мак, дайте охолонути та злийте рідину. Сам мак розітріть у ступці або блендері дотику, підливаючи воду. Потім додайте мед і перемішайте. Готовий корж поламайте на шматочки та полийте маковим соусом. Ламанці готові.

Якщо ви скористаєтеся лайфхаками "Телеграфа", то ви оберете якісний мед до свята. Ви будете впевнені у ваших продуктах!