Традиційна страва до Медового Спасу: порадуйте близьких випічкою за давнім українським рецептом
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Це настільки смачний десерт, що у вас проситимуть щодня
У понеділок, 14 серпня, християни святкують Медовий Спас. Як правило, у цей день готують страви з маком, медом, горіхами та яблуками.
Ламанці з медом і маком за рецептом Shuba — найтрадиційніша страва до цього свята. Назва десерту походить від слова "ламати": Коржики з тіста не нарізають ножем, а ламають на шматочки та поливають маковим соусом. Спробуйте — і без ламанців не обійдеться жоден Спас.
Як приготувати ламанці
Інгредієнти на 6 порцій:
- борошно пшеничне — 500 г;
- молоко — 100 мл;
- яйця курячі — 1 шт.;
- мед — 30 г;
- мак — 30 г;
- масло вершкове — 30 г;
- сода харчова — 5 г.
Для соусу:
- мед — 100 г;
- вода — 160 мл;
- мак — 60 г.
Спосіб приготування:
- Просійте в миску борошно. Розітріть яйце з медом і додайте до борошна. Туди ж влийте молоко, додайте мак, м’яке масло, соду і замісіть круте тісто.
- Розкотіть тісто — у вас повинен вийти пласт товщиною в 3 мм. Викладіть його на застелений пергаментом лист, часто поколіть вилкою. Випікайте при температурі 180°C близько 20 хвилин до золотистого кольору.
- Для приготування соусу запарте окропом мак, дайте охолонути та злийте рідину. Сам мак розітріть у ступці або блендері дотику, підливаючи воду. Потім додайте мед і перемішайте.
- Готовий корж поламайте на шматочки та полийте маковим соусом. Ламанці готові.
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