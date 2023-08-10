Традиционное блюдо к Медовому Спасу: порадуйте близких выпечкой по древнему украинскому рецепту
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Это настолько вкусный десерт, что у вас будут просить каждый день
В понедельник, 14 августа, христиане празднуют Медовый Спас. Как правило, в этот день готовят блюда с маком, медом, орехами и яблоками.
Ламанцы с медом и маком по рецепту Shuba — самое традиционное блюдо к этому празднику. Название десерта происходит от слова "ломать": коржики из теста не нарезают ножом, а ломают на кусочки и поливают маковым соусом. Попробуйте — и без ламанцов не обойдется ни один Спас.
Как приготовить ламанцы
Ингредиенты на 6 порций:
- мука пшеничная — 500 г;
- молоко — 100 мл;
- яйца куриные — 1 шт.;
- мед — 30 г;
- мак — 30 г;
- масло сливочное — 30 г;
- сода пищевая — 5 г.
Для соуса:
- мед — 100 г;
- вода — 160 мл;
- мак — 60 г.
Способ приготовления:
- Просейте в миску муку. Разотрите яйцо с медом и добавьте к муке. Туда же влейте молоко, добавьте мак, мягкое сливочное масло, соду и замесите крутое тесто.
- Раскатайте тесто — у вас должен получится пласт толщиной в 3 мм. Выложите его на застеленный пергаментом противень, часто поколите вилкой. Выпекайте при температуре 180°C около 20 минут до золотистого цвета.
- Для приготовления соуса запарьте кипятком мак, дайте остыть и слейте жидкость. Сам мак разотрите в ступке или блендере добела, подливая воду. Затем добавьте мед и перемешайте.
- Готовый корж поломайте на кусочки и полейте маковым соусом. Ламанцы готовы.
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