Этими секретами не поделятся пчеловоды: как отличить натуральный мед от подделки

Надежные способы выбрать правильный мед

Мед — уникальный продукт. Вкусный и сладкий, он принесет удовольствие и сам по себе, и с пышными блинами на завтрак. Медовый Спас — самое время пополнить запасы золотистыми баночками с разными вкусами и ароматами.

В этом вопросе главное требование — абсолютная натуральность продукта. Однако часто продавцы нарушают этот пункт, добавляя в мед воду, сахарный сироп, крахмал или муку. Как убедиться, не разбавлен ли продукт, разберем с "ТСН".

Как проверить мед при покупке

Летом мед должен быть жидким, а осенью и зимой — кристаллизованным. Настоящий мед содержит не более 17-20% воды, и равноценен сиропу с 4 стаканами сахара и 1 — жидкости. Мед не разбавлен, если 1 кг продукта помещается в емкость объемом 0,8 л., а в литровой банке — почти 1,5 кг меда.

При покупке проверьте мед палочкой или ложкой. Качественный мед будет тянуться ниточкой, а не капать с ложки и моментально топиться в массе.

Натуральный мед в жидком виде всегда однородный и прозрачный. Подделка же может быть мутноватой, с осадком на дне или расслоившиейся — часто на дно кладут манку с патокой, а лишь поверху мед. Кстати, пена — тоже плохой признак меда — он или недозрелый, или забродил.

Трогайте, нюхайте и пробуйте мед. Хороший мед всегда слегка дерет горло своей терпкостью, кислинка характерна для недозрелого либо портящегося продукта.

Разотрите мед пальцами. Правильный мед будет легко впитываться в кожу, а продукт с добавками скатается в скалочки.

Хороший мед имеет сильный специфический аромат. Чаще запах цветочный, пыльцовый. Чем меньше пахнет плохой мед, тем больше у него сиропа или других добавок.

Как проверить качество меда дома

У непроверенного продавца не покупайте сразу большое количество меда. Возьмите маленькую баночку для домашних экспериментов.

Проверит мед можно кусочком хлеба. Окуните его на 10-12 минут в мед. В натуральном меде хлеб твердеет, в подделке — размякнет.

Капнете мед на лист бумаги. Хороший продукт будет лежать без изменений, а разбавленный продукт образует жидкие пятна или протечет.

Если же ткнуть в мед раскаленным кончиком ножа, на металле ничего не останется. А вот фальсификат оставит слой жженого сахара.

Наберите чайную ложку меда и растворите его в полстакана горячей воды. Плохой продукт не растворится полностью, а если влить в полученную жидкость немножко спирта, она еще и станет мутной. Настоящий мед после манипуляций с водой образует прозрачный раствор.

В раствор меда и воды можно капнуть йод. Если он посинеет, в продукте есть крахмал.

Капните в мед немного уксуса. Если пойдут пузырьки — это явные признаки, что в мед попал мел.

Капельку меда можно посыпать щепоткой крахмала. В натуральном продукте он останется отдельным слоем, а искусственный непременно вступит с ним в какую-то реакцию.

Если вы проверили мед и он оказался натуральным, приготовьте из него медовик по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!