Просто змішайте всі інгредієнти: намазка, яка підкорила всіх італійців

Так люблять перекусити у гарячій Італії

Хочете дізнатися, як люблять вгамувати голод в Італії? Тоді приготуйте намазку в італійському стилі – крем із баклажанів.

Така швидка та легка у приготуванні закуска за рецептом Shuba готується за допомогою блендера. Вам просто потрібно змішати всі ці інгредієнти до однорідної і насиченої консистенції, і намазати на грінки або додати в салат.

Як приготувати крем з баклажанів

Інгредієнти на 2 порції:

баклажан — 1 шт.;

олія оливкова Extra Virgin — 20 мл;

часник, зубчики – 1 шт.;

пармезан тертий – 1 ст. л.;

базилік зелений, пучок – 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Баклажан промийте та обсушіть. Покладіть його на застелений пергаментним папером лист, наколіть вилкою і запікайте в розігрітій до 200° С духовці близько 20 хвилин. Коли баклажан охолоне, обережно зніміть шкірку і відріжте хвостик. Поріжте м'якуш смужками, відкиньте на друшляк і дайте стекти (на це знадобиться щонайменше півгодини). Після цього покладіть її в чашу блендера, додайте зубчик часнику, тертий пармезан, оливкову олію, кілька листків базиліка, посоліть і збийте до консистенції густого та однорідного крему. Отриманий баклажанний крем перекладіть у піалу, додайте кілька листочків базиліка, кілька крапель олії та мелений перець.

Подавайте намазку разом із приготовленими за рецептом "Телеграфа" грінками із білого хліба. Смачного!