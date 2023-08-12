Просто смешайте все ингредиенты: намазка, которая покорила всех итальянцев

Так любят перекусить в горячей Италии

Хотите узнать, как любят утолить голод в Италии? Тогда приготовьте намазку в итальянском стиле — крем из баклажан.

Такая быстрая и легкая в приготовлении закуска по рецепту Shuba готовится с помощью блендера. Вам просто нужно смешать все эти ингредиенты вместе до однородной и насыщенной консистенции, и намазать на гренки либо добавить в салат.

Как приготовить крем из баклажан

Ингредиенты на 2 порции:

баклажан — 1 шт.;

масло оливковое Extra Virgin — 20 мл;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

пармезан тертый — 1 ст. л.;

базилик зеленый, пучок — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажан промойте и обсушите. Положите его на застеленный пергаментной бумагой противень, наколите вилкой и запекайте в разогретой до 200°С духовке около 20 минут. Когда баклажан остынет, аккуратно снимите шкурку и отрежьте черешок. Порежьте мякоть полосками, откиньте на дуршлаг и дайте стечь (на это понадобиться минимум полчаса). После положите ее в чашу блендера, добавьте зубчик чеснока, тертый пармезан, оливковое масло, несколько листьев базилика, посолите и взбейте до консистенции густого и однородного крема. Полученный баклажанный крем переложите в пиалу, добавьте несколько листочков базилика, несколько капель масла и молотый перец.

Подавайте намазку вместе с приготовленными по рецепту "Телеграфа" гренками из белого хлеба. Приятного аппетита!