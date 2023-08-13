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Солодка яєчня: один незвичайний інгредієнт – і за такий сніданок поб’ються навіть діти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви закохаєтеся в таку яєчню з медом
Ви закохаєтеся в таку яєчню з медом. Фото shuba.life

Приготувати таку смакоту можна, поки рідні вмиваються

У понеділок, 14 серпня, християни святкують Медовий Спас (Маковія). Традиційно цього дня смачні частування на основі меду та маку — млинці, пироги, всілякі рулети, булочки та торти, вареники з начинками із цих продуктів.

Однак ми знайшли ще одну страву, щоб урізноманітнити меню на Маковея – яєчня з медом. Якщо вам набридло щоранку є смажені яйця, рецепт від Shuba – саме те, що вам потрібно. Ви будете здивовані, як поєднання солодкого та солоного створює зовсім інший смак. Не дарма ж за такого неймовірного розмаїття саме ця страва вважається традиційною на острові Сан-Андрес у Колумбії. Безумовно, близькі спочатку здивуються, але потім проситимуть такий сніданок щодня. Спробуємо?

Як приготувати солодку яєчню з медом

Інгредієнти:

  • яйця курячі — 2 шт.;
  • масло вершкове — 1 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. На середньому вогні розігрійте вершкове масло на сковороді.
  2. Вбийте яйця, посоліть і полийте медом.
  3. Готуйте яйця 2-3 хвилини. Як тільки жовтки загуснуть, можете подавати блюдо до столу.

Для повноцінного сніданку вам не вистачає лише незвичайного салату за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Мед #Медовий Спас #Яєчня #Готуємо вдома