Солодка яєчня: один незвичайний інгредієнт – і за такий сніданок поб’ються навіть діти

Приготувати таку смакоту можна, поки рідні вмиваються

У понеділок, 14 серпня, християни святкують Медовий Спас (Маковія). Традиційно цього дня смачні частування на основі меду та маку — млинці, пироги, всілякі рулети, булочки та торти, вареники з начинками із цих продуктів.

Однак ми знайшли ще одну страву, щоб урізноманітнити меню на Маковея – яєчня з медом. Якщо вам набридло щоранку є смажені яйця, рецепт від Shuba – саме те, що вам потрібно. Ви будете здивовані, як поєднання солодкого та солоного створює зовсім інший смак. Не дарма ж за такого неймовірного розмаїття саме ця страва вважається традиційною на острові Сан-Андрес у Колумбії. Безумовно, близькі спочатку здивуються, але потім проситимуть такий сніданок щодня. Спробуємо?

Як приготувати солодку яєчню з медом

Інгредієнти:

яйця курячі — 2 шт.;

масло вершкове — 1 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

На середньому вогні розігрійте вершкове масло на сковороді. Вбийте яйця, посоліть і полийте медом. Готуйте яйця 2-3 хвилини. Як тільки жовтки загуснуть, можете подавати блюдо до столу.

Для повноцінного сніданку вам не вистачає лише незвичайного салату за рецептом "Телеграфа". Смачного!