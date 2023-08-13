Сладкая яичница: один необычный ингредиент - и за такой завтрак подерутся даже дети

Приготовить такую вкуснятину можно, пока родные умываются

В понедельник, 14 августа, христиане отмечают Медовый Спас (Маковея). Традиционно в этот день вкусные угощения на основе меда и мака — блины, пироги, всевозможные рулеты, булочки и торты, вареники с начинками из этих продуктов.

Однако мы нашли еще одно блюдо, чтобы разнообразить меню на Маковея — яичница с медом. Если вам надоело каждое утро есть жареные яйца, рецепт от Shuba — именно то, что вам нужно. Вы будете удивлены, как сочетание сладкого и соленого создает совсем другой вкус. Не зря же при таком неимоверном разнообразии именно это блюдо считается традиционным на острове Сан-Андрес в Колумбии. Безусловно, близкие сначала удивятся, но потом будут просить такой завтрак каждый день. Попробуем?

Как приготовить сладкую яичницу с медом

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.;

масло сливочное — 1 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

На среднем огне разогрейте на сковороде сливочное масло. Вбейте яйца, посолите и полейте их медом. Готовьте яйца 2-3 минуты. Как только желтки загустеют, можете подавать блюдо к столу.

Для полноценного завтрака вам не хватает только необычного салата по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!