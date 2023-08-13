Сладкая яичница: один необычный ингредиент - и за такой завтрак подерутся даже дети
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Приготовить такую вкуснятину можно, пока родные умываются
В понедельник, 14 августа, христиане отмечают Медовый Спас (Маковея). Традиционно в этот день вкусные угощения на основе меда и мака — блины, пироги, всевозможные рулеты, булочки и торты, вареники с начинками из этих продуктов.
Однако мы нашли еще одно блюдо, чтобы разнообразить меню на Маковея — яичница с медом. Если вам надоело каждое утро есть жареные яйца, рецепт от Shuba — именно то, что вам нужно. Вы будете удивлены, как сочетание сладкого и соленого создает совсем другой вкус. Не зря же при таком неимоверном разнообразии именно это блюдо считается традиционным на острове Сан-Андрес в Колумбии. Безусловно, близкие сначала удивятся, но потом будут просить такой завтрак каждый день. Попробуем?
Как приготовить сладкую яичницу с медом
Ингредиенты:
- яйца куриные — 2 шт.;
- масло сливочное — 1 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- На среднем огне разогрейте на сковороде сливочное масло.
- Вбейте яйца, посолите и полейте их медом.
- Готовьте яйца 2-3 минуты. Как только желтки загустеют, можете подавать блюдо к столу.
Для полноценного завтрака вам не хватает только необычного салата по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!