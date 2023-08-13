Смачна закуска нашвидкуруч: малосольні огірки за цим рецептом ви з’їсте разом із пакетом
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Ароматна та хрумка страва буде на вашому столі завжди
Якщо ви любите малосольні огірки і навіть скуштували рецепт з яблуками, спробуйте з огірками та часником. Таку смакоту ніхто не зможе оминути!
До того ж готувати таку закуску за рецептом "ТСН" нескладно і навіть цікаво — вам із задоволенням допоможуть навіть діти. Коли малосольні огірки приготуються, вони так само радісно хрустітимуть. Пропонуємо якнайшвидше починати готувати, щоб швидше насолодитися такою смакотою.
Як приготувати огірки малосольні з часником і кропом.
Інгредієнти:
- огірки маленькі – 1 кг;
- часник – 4 зубчики;
- кріп;
- сіль – 1 ст. л. (без гірки);
- цукор — 0,5 ч. л.;
- перець запашний – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Огірки промийте під проточною водою, викладіть у миску та залийте холодною водою на півгодини. Через вказаний час дістаньте та зріжте кінчики.
- Часник очистьте і наріжте часточками, подрібніть кріп.
- У щільний пакет викладіть огірки, часник, кріп, перець, всипте цукор та сіль. Пакет зав’яжіть і добре потрясіть з боку на бік, після чого покладіть у миску.
- Залишіть пакет на 4 години за кімнатної температури, після чого відправте в холодильник мінімум на 6 годин.
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