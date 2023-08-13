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Смачна закуска нашвидкуруч: малосольні огірки за цим рецептом ви з’їсте разом із пакетом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Малосольні огірки доречні і до святкового столу, і до сімейної вечері
Малосольні огірки доречні і до святкового столу, і до сімейної вечері. Фото tsn.ua

Ароматна та хрумка страва буде на вашому столі завжди

Якщо ви любите малосольні огірки і навіть скуштували рецепт з яблуками, спробуйте з огірками та часником. Таку смакоту ніхто не зможе оминути!

До того ж готувати таку закуску за рецептом "ТСН" нескладно і навіть цікаво — вам із задоволенням допоможуть навіть діти. Коли малосольні огірки приготуються, вони так само радісно хрустітимуть. Пропонуємо якнайшвидше починати готувати, щоб швидше насолодитися такою смакотою.

Як приготувати огірки малосольні з часником і кропом.

Інгредієнти:

  • огірки маленькі – 1 кг;
  • часник – 4 зубчики;
  • кріп;
  • сіль – 1 ст. л. (без гірки);
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • перець запашний – 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Огірки промийте під проточною водою, викладіть у миску та залийте холодною водою на півгодини. Через вказаний час дістаньте та зріжте кінчики.
  2. Часник очистьте і наріжте часточками, подрібніть кріп.
  3. У щільний пакет викладіть огірки, часник, кріп, перець, всипте цукор та сіль. Пакет зав’яжіть і добре потрясіть з боку на бік, після чого покладіть у миску.
  4. Залишіть пакет на 4 години за кімнатної температури, після чого відправте в холодильник мінімум на 6 годин.

До речі, вам можуть сподобатися малосольні помідори за рецептом "Телеграфа". Спробуємо?

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#Рецепт #Огірки #Готуємо вдома