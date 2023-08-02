Цими хитрощами кулінари поділяться хіба що по секрету: які огірки найкраще підходять для консервування

Так ваші огірки будуть ідеальними

Навряд чи знайдеться хтось, хто не любить хрусткі мариновані огірки. Якщо дістати взимку баночку, відкрити і поставити на стіл, ніхто не зможе пройти повз, а дістане огірок і із задоволенням захрумтить. Але помилкова думка, що хрускіт і смак огірків залежить лише від рецепту.

Для неперевершеного смаку консервації необхідно вибирати правильні овочі, адже далеко не кожні огірки підходять для такого приготування. Смак багато в чому залежить від розміру огірків та їхнього стану. Разом із FoodOboz розповімо, які огірки краще вибирати для консервування.

Які огірки краще вибирати для консервації

Щоб консервовані огірки були хрусткими і виглядали добре, необхідно зривати трохи незрілі плоди — саме в них набагато менше насіння. Перезрілі овочі в банці стають дуже м’якими і втрачають свою соковитість.

Для консервування підходять три основні види огірків:

пікулі — їхня довжина від 3 до 5 см;

корнішони — їх довжина від 5 до 9 см;

зеленці — Довжина 9 до 12 см.

Саме такі огірки виходять смачними, їх зручно їсти.

Основні поради щодо консервування огірків:

Пам’ятайте, що огірки псуються досить швидко. І якщо спочатку ви зірвали свіжі та навіть недозрілі плоди — вже за кілька годин вони можуть розм’якнути і втратити соковитість через високий вміст води. Тому зірвані огірки найкраще консервувати одразу. Підбирайте огірки в одну банку однакового розміру. Перед консервуванням слід посортувати огірки та розподіляти в окремі банки. Це буде і смачно, і естетично.

Якщо після консервування огірки вибухнули, не надумайте їх викидати. Їх можна врятувати завдяки лайфхакам "Телеграфа".