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Цими хитрощами кулінари поділяться хіба що по секрету: які огірки найкраще підходять для консервування

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Щоб закрити огірки, необхідно дотримуватись деяких правил
Щоб закрити огірки, необхідно дотримуватись деяких правил. Фото cesmak.info

Так ваші огірки будуть ідеальними

Навряд чи знайдеться хтось, хто не любить хрусткі мариновані огірки. Якщо дістати взимку баночку, відкрити і поставити на стіл, ніхто не зможе пройти повз, а дістане огірок і із задоволенням захрумтить. Але помилкова думка, що хрускіт і смак огірків залежить лише від рецепту.

Для неперевершеного смаку консервації необхідно вибирати правильні овочі, адже далеко не кожні огірки підходять для такого приготування. Смак багато в чому залежить від розміру огірків та їхнього стану. Разом із FoodOboz розповімо, які огірки краще вибирати для консервування.

Які огірки краще вибирати для консервації

Щоб консервовані огірки були хрусткими і виглядали добре, необхідно зривати трохи незрілі плоди — саме в них набагато менше насіння. Перезрілі овочі в банці стають дуже м’якими і втрачають свою соковитість.

Для консервування підходять три основні види огірків:

  • пікулі — їхня довжина від 3 до 5 см;
  • корнішони — їх довжина від 5 до 9 см;
  • зеленці — Довжина 9 до 12 см.

Саме такі огірки виходять смачними, їх зручно їсти.

Основні поради щодо консервування огірків:

  1. Пам’ятайте, що огірки псуються досить швидко. І якщо спочатку ви зірвали свіжі та навіть недозрілі плоди — вже за кілька годин вони можуть розм’якнути і втратити соковитість через високий вміст води. Тому зірвані огірки найкраще консервувати одразу.
  2. Підбирайте огірки в одну банку однакового розміру. Перед консервуванням слід посортувати огірки та розподіляти в окремі банки. Це буде і смачно, і естетично.

Якщо після консервування огірки вибухнули, не надумайте їх викидати. Їх можна врятувати завдяки лайфхакам "Телеграфа".

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#Огірки #Мариновані огірки #Лайфхак