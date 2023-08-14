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Ніхто не пройде повз, щоб не схопити шматочок: фантастичний рецепт білих грибів на зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Прекрасні мариновані білі гриби на зиму.
Прекрасні мариновані білі гриби на зиму.. Фото ukrainianpeople.us

Гриби ви закриватимете тільки так

Білі мариновані гриби — це справжній делікатес, а й відмінний засіб від депресії. Зазвичай їх подають як закуску з нарізаною цибулею, додають у салати, пасту, піцу або бургери.

Сьогодні ми розповімо, як смачно приготувати білі гриби на зиму. Рецепт від Eat smarter – чудова можливість насолодитися ними не в сезон.

Як приготувати білі мариновані гриби

Інгредієнти:

  • 1 кг білих грибів;
  • 250 г води;
  • 500 г оцту;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 1 ч. л. солі;
  • 2 лаврові листи;
  • 1 ст. л. гірчиці зернами;
  • білий перець горошок.

Спосіб приготування:

  1. Промиваємо банки гарячою водою.
  2. Чистимо гриби. Дрібні залишаємо цілими, великі розрізаємо навпіл.
  3. У широкій каструлі доводимо воду до кипіння і додаємо гриби. Бланшуємо протягом 2-4 хвилин, після чого зливаємо воду і промиваємо холодною – так ви зупините процес варіння. Після цього добре проціджуємо.
  4. Для приготування маринаду в каструлі зводимо до кипіння воду з оцтом і додаємо спеції.
  5. Укладаємо гриби в банки, заливаємо киплячим маринадом і закриваємо банки. Перевертаємо нагору дном на 10 хвилин. Готові мариновані гриби можна зберігати близько 4 тижнів у темному та прохолодному місці.

Приготуйте до грибів картопляне пюре за рецептом "Телеграф" та насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Білі гриби #Готуємо вдома