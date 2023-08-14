Ніхто не пройде повз, щоб не схопити шматочок: фантастичний рецепт білих грибів на зиму
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Гриби ви закриватимете тільки так
Білі мариновані гриби — це справжній делікатес, а й відмінний засіб від депресії. Зазвичай їх подають як закуску з нарізаною цибулею, додають у салати, пасту, піцу або бургери.
Сьогодні ми розповімо, як смачно приготувати білі гриби на зиму. Рецепт від Eat smarter – чудова можливість насолодитися ними не в сезон.
Як приготувати білі мариновані гриби
Інгредієнти:
- 1 кг білих грибів;
- 250 г води;
- 500 г оцту;
- 3 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. солі;
- 2 лаврові листи;
- 1 ст. л. гірчиці зернами;
- білий перець горошок.
Спосіб приготування:
- Промиваємо банки гарячою водою.
- Чистимо гриби. Дрібні залишаємо цілими, великі розрізаємо навпіл.
- У широкій каструлі доводимо воду до кипіння і додаємо гриби. Бланшуємо протягом 2-4 хвилин, після чого зливаємо воду і промиваємо холодною – так ви зупините процес варіння. Після цього добре проціджуємо.
- Для приготування маринаду в каструлі зводимо до кипіння воду з оцтом і додаємо спеції.
- Укладаємо гриби в банки, заливаємо киплячим маринадом і закриваємо банки. Перевертаємо нагору дном на 10 хвилин. Готові мариновані гриби можна зберігати близько 4 тижнів у темному та прохолодному місці.
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