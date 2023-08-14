Никто не пройдет мимо, чтобы не схватить кусочек: фантастический рецепт белых грибов на зиму

Грибы вы будете закрывать только так

Белые маринованные грибы — это не только настоящий деликатес, но и отличное средство от депрессии. Обычно их подают в качестве закуски с нарезанным луком, добавляют в салаты, пасту, пиццу или бургеры.

Сегодня мы расскажем, как вкусно приготовить белые грибы на зиму. Рецепт от Eat smarter — отличная возможность насладиться ими не в сезон.

Как приготовить белые маринованные грибы

Ингредиенты:

1 кг белых грибов;

250 г воды;

500 г уксуса;

3 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

2 лавровых листа;

1 ст. л. горчицы зернами;

белый перец горошком.

Способ приготовления:

Промываем банки горячей водой. Чистим грибы. Мелкие оставляем целыми, большие разрезаем пополам. В широкой кастрюле доводим воду до кипения и добавляем грибы. Бланшируем в течение 2-4 минут, после чего сливаем воду и промываем холодной — так вы остановите процесс варки. После этого хорошо процеживаем. Для приготовления маринада в кастрюле кипятим воду с уксусом и добавляем специи. Укладываем грибы в банки, заливаем кипящим маринадом и закрываем банки. Переворачиваем вверх дном на 10 минут. Готовые маринованные грибы можно хранить около 4 недель в темном и прохладном месте.

Приготовьте к грибам картофельное пюре по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!