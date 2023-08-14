Никто не пройдет мимо, чтобы не схватить кусочек: фантастический рецепт белых грибов на зиму
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Грибы вы будете закрывать только так
Белые маринованные грибы — это не только настоящий деликатес, но и отличное средство от депрессии. Обычно их подают в качестве закуски с нарезанным луком, добавляют в салаты, пасту, пиццу или бургеры.
Сегодня мы расскажем, как вкусно приготовить белые грибы на зиму. Рецепт от Eat smarter — отличная возможность насладиться ими не в сезон.
Как приготовить белые маринованные грибы
Ингредиенты:
- 1 кг белых грибов;
- 250 г воды;
- 500 г уксуса;
- 3 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 2 лавровых листа;
- 1 ст. л. горчицы зернами;
- белый перец горошком.
Способ приготовления:
- Промываем банки горячей водой.
- Чистим грибы. Мелкие оставляем целыми, большие разрезаем пополам.
- В широкой кастрюле доводим воду до кипения и добавляем грибы. Бланшируем в течение 2-4 минут, после чего сливаем воду и промываем холодной — так вы остановите процесс варки. После этого хорошо процеживаем.
- Для приготовления маринада в кастрюле кипятим воду с уксусом и добавляем специи.
- Укладываем грибы в банки, заливаем кипящим маринадом и закрываем банки. Переворачиваем вверх дном на 10 минут. Готовые маринованные грибы можно хранить около 4 недель в темном и прохладном месте.
Приготовьте к грибам картофельное пюре по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!