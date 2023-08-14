Олів’є актуальне навіть улітку: сезонний рецепт улюбленого салату
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ви не відірветесь від цього салату!
Салат олів’є – завжди актуальна страва як для святкового столу, так і щодня. Звичне блюдо може заграти новими фарбами, якщо замість класичних продуктів додати до нього інші інгредієнти.
Літній варіант салату зі свіжими овочами пропонує ProstoWay. В олів'є відрізняється від класичного тим, що в ньому набагато більше свіжих овочів. Замість консервованого горошку можна взяти свіжий або замінити його кукурудзою. Замість маринованих огірків можна додати свіжі, а цибулю ріпчасту замінити на зелену цибулю, а зелень зробить літнє олів’є джерелом вітамінів і мінералів. У сезон ці продукти доступніші, тому можна готувати страву досить часто.
Як приготувати олів'є зі свіжими овочами
Інгредієнти:
- яловичина – 400 г;
- картопля – 3 шт.;
- курячі яйця – 3 шт.;
- помідори – 3 шт.;
- свіжий огірок – 2 шт.;
- консервований горошок чи свіжий горошок – 200 г;
- морква – 1 шт.;
- цибуля зелена – пучок;
- майонез – 250 мл;
- сіль, зелень — на свій смак.
Спосіб приготування:
- У підсоленій воді відваріть нежирне м’ясо, наріжте кубиками поперек волокон.
- Відваріть моркву, картопля, курячі яйця і також наріжте кубиками.
- Наріжте зелену цибулю і свіжі помідори. З банки із зеленим горошком злийте рідину.
- Змішайте всі інгредієнти та заправте майонезом. Салат готовий!
А якщо ви не пробували олів’є іспанською, можете приготувати його за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте море задоволення!