Олів’є актуальне навіть улітку: сезонний рецепт улюбленого салату

Ви не відірветесь від цього салату!

Салат олів’є – завжди актуальна страва як для святкового столу, так і щодня. Звичне блюдо може заграти новими фарбами, якщо замість класичних продуктів додати до нього інші інгредієнти.

Літній варіант салату зі свіжими овочами пропонує ProstoWay. В олів'є відрізняється від класичного тим, що в ньому набагато більше свіжих овочів. Замість консервованого горошку можна взяти свіжий або замінити його кукурудзою. Замість маринованих огірків можна додати свіжі, а цибулю ріпчасту замінити на зелену цибулю, а зелень зробить літнє олів’є джерелом вітамінів і мінералів. У сезон ці продукти доступніші, тому можна готувати страву досить часто.

Як приготувати олів'є зі свіжими овочами

Інгредієнти:

яловичина – 400 г;

картопля – 3 шт.;

курячі яйця – 3 шт.;

помідори – 3 шт.;

свіжий огірок – 2 шт.;

консервований горошок чи свіжий горошок – 200 г;

морква – 1 шт.;

цибуля зелена – пучок;

майонез – 250 мл;

сіль, зелень — на свій смак.

Спосіб приготування:

У підсоленій воді відваріть нежирне м’ясо, наріжте кубиками поперек волокон. Відваріть моркву, картопля, курячі яйця і також наріжте кубиками. Наріжте зелену цибулю і свіжі помідори. З банки із зеленим горошком злийте рідину. Змішайте всі інгредієнти та заправте майонезом. Салат готовий!

А якщо ви не пробували олів’є іспанською, можете приготувати його за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте море задоволення!