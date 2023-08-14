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Оливье актуально даже летом: сезонный рецепт любимого салата

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Не только вкусный, но и полезный летний оливье
Не только вкусный, но и полезный летний оливье. Фото lifestyle.segodnya.ua

Вы не оторветесь от этого салата!

Салат оливье – всегда актуальное блюдо как для праздничного стола, так и каждый день. Привычное блюдо может заиграть новыми красками, если вместо классических продуктов добавить в него другие ингредиенты.

Летний вариант салата со свежими овощами предлагает ProstoWay. В оливье отличается от классического тем, что в нем гораздо больше свежих овощей. Вместо консервированного горошка можно взять свежий или заменить его кукурузой. Вместо маринованных огурцов можно добавить свежие, а лук репчатый заменить зеленым луком, а зелень сделает летнее оливье источником витаминов и минералов. В сезон эти продукты более доступны, поэтому можно готовить блюдо довольно часто.

Как приготовить летнее оливье со свежими овощами

Ингредиенты:

  • говядина – 400 г;
  • картофель – 3 шт.;
  • куриные яйца – 3 шт.;
  • помидоры – 3 шт.;
  • свежий огурец – 2 шт.;
  • консервированный горошек или свежий горошек – 200 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук зеленый – пучок;
  • майонез – 250 мл;
  • соль, зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В подсоленной воде отварите нежирное мясо, нарежьте его кубиками поперек волокон.
  2. Отварите морковь, картофель, куриные яйца и также нарежьте кубиками.
  3. Нашинкуйте зеленый лук и свежие помидоры. С банки с зеленым горошком слейте жидкость.
  4. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом. Салат готов!

А если вы не пробовали оливье по-испански, можете приготовить его по рецепту "Телеграфа". Вы получите море удовольствия!

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#Рецепт #Салат #Оливье #Готовим дома