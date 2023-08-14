Оливье актуально даже летом: сезонный рецепт любимого салата
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Вы не оторветесь от этого салата!
Салат оливье – всегда актуальное блюдо как для праздничного стола, так и каждый день. Привычное блюдо может заиграть новыми красками, если вместо классических продуктов добавить в него другие ингредиенты.
Летний вариант салата со свежими овощами предлагает ProstoWay. В оливье отличается от классического тем, что в нем гораздо больше свежих овощей. Вместо консервированного горошка можно взять свежий или заменить его кукурузой. Вместо маринованных огурцов можно добавить свежие, а лук репчатый заменить зеленым луком, а зелень сделает летнее оливье источником витаминов и минералов. В сезон эти продукты более доступны, поэтому можно готовить блюдо довольно часто.
Как приготовить летнее оливье со свежими овощами
Ингредиенты:
- говядина – 400 г;
- картофель – 3 шт.;
- куриные яйца – 3 шт.;
- помидоры – 3 шт.;
- свежий огурец – 2 шт.;
- консервированный горошек или свежий горошек – 200 г;
- морковь – 1 шт.;
- лук зеленый – пучок;
- майонез – 250 мл;
- соль, зелень – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В подсоленной воде отварите нежирное мясо, нарежьте его кубиками поперек волокон.
- Отварите морковь, картофель, куриные яйца и также нарежьте кубиками.
- Нашинкуйте зеленый лук и свежие помидоры. С банки с зеленым горошком слейте жидкость.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом. Салат готов!
А если вы не пробовали оливье по-испански, можете приготовить его по рецепту "Телеграфа". Вы получите море удовольствия!