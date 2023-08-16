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Рецепт, якому 200 років: хрускіт цих ніжинських огірків відомий на весь світ

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Стародавній рецепт маринованих огірків
Стародавній рецепт маринованих огірків. Фото vazhnoznat.com

Вам навіть оцет не знадобиться

Рецептів маринованих огірків існує безліч і в кожного кулінара є перевірений. Серед цієї безлічі існують кілька рецептів, що заслужили всенародне визнання.

До старовинних рецептів належить і рецепт легендарних ніжинських огірків. З 1787 регулярно поставляли до імператорського столу, а сам рецепт зберігався за сімома печатками! На щастя, сьогодні він став доступним кожному, хто прагне випробувати улюблені ласощі. Разом з Food Oboz поділимося одним із найстародавніших рецептів огірків.

Як приготувати ніжинські огірки

Інгредієнти:

  • свіжі огірки — 1 кг;
  • вода — 2 л;
  • сіль — 100 г;
  • листя хрону, тархун, стебла кропу — до свого смаку;
  • часник — 3 зубчики;
  • червоний стручковий перець — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. На дно банки викладіть зелень, крім хрону, часник, стручок перцю червоного.
  2. Огірки помийте та викладіть їх на дно банки практично до самого верху.
  3. У воді розчиніть сіль і розчином, що вийшов, залийте огірки.
  4. Зверху викладіть зелень кріп та листя хрону, закрийте капроновими кришками. Готові огірки можна їсти вже за 3 дні.

А ви знали, що ще існує салат "Ніжинський"? Приготуйте його і порівняйте обидва рецепти "Телеграфа".

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