Рецепт, которому 200 лет: хруст этих нежинских огурцов известен на весь мир
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Рецептов маринованных огурцов существует великое множество и у каждого кулинара есть проверенный. Среди этого великого множества существуют несколько рецептов, заслуживших всенародное признание.
К числу старинных рецептов относится и рецепт легендарных нежинских огурцов. С 1787 года регулярно поставляли к императорскому столу, а сам рецепт хранился за семью печатями! К счастью, сегодня он стал доступен каждому, кто стремится опробовать любимое лакомство. Вместе с Food Oboz поделимся одним из самых старинных рецептов огурцов.
Как приготовить нежинские огурцы
Ингредиенты:
- свежие огурцы — 1 кг;
- вода — 2 л;
- соль — 100 г;
- листья хрена, тархун, стебли укропа — по вкусу;
- чеснок — 3 зубчика;
- красный стручковый перец — 1 шт.
Способ приготовления:
- На дно банки выложите зелень, кроме хрена, чеснок, стручок перца красного.
- Огурцы помойте и выложите их на дно банки практически до самого верха.
- В воде растворите соль и получившимся раствором залейте огурцы.
- Сверху выложите зелень укроп и листья хрена, закройте капроновыми крышками. Готовые огурцы можно есть уже через 3 дня.
А вы знали, что еще существует салат "Нежинский"? Приготовьте его и сравните оба рецепта "Телеграфа".