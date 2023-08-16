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Рецепт, которому 200 лет: хруст этих нежинских огурцов известен на весь мир

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Древний рецепт маринованных огурцов
Древний рецепт маринованных огурцов. Фото vazhnoznat.com

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Рецептов маринованных огурцов существует великое множество и у каждого кулинара есть проверенный. Среди этого великого множества существуют несколько рецептов, заслуживших всенародное признание.

К числу старинных рецептов относится и рецепт легендарных нежинских огурцов. С 1787 года регулярно поставляли к императорскому столу, а сам рецепт хранился за семью печатями! К счастью, сегодня он стал доступен каждому, кто стремится опробовать любимое лакомство. Вместе с Food Oboz поделимся одним из самых старинных рецептов огурцов.

Как приготовить нежинские огурцы

Ингредиенты:

  • свежие огурцы — 1 кг;
  • вода — 2 л;
  • соль — 100 г;
  • листья хрена, тархун, стебли укропа — по вкусу;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • красный стручковый перец — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. На дно банки выложите зелень, кроме хрена, чеснок, стручок перца красного.
  2. Огурцы помойте и выложите их на дно банки практически до самого верха.
  3. В воде растворите соль и получившимся раствором залейте огурцы.
  4. Сверху выложите зелень укроп и листья хрена, закройте капроновыми крышками. Готовые огурцы можно есть уже через 3 дня.

А вы знали, что еще существует салат "Нежинский"? Приготовьте его и сравните оба рецепта "Телеграфа".

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