Рецепт, которому 200 лет: хруст этих нежинских огурцов известен на весь мир

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Рецептов маринованных огурцов существует великое множество и у каждого кулинара есть проверенный. Среди этого великого множества существуют несколько рецептов, заслуживших всенародное признание.

К числу старинных рецептов относится и рецепт легендарных нежинских огурцов. С 1787 года регулярно поставляли к императорскому столу, а сам рецепт хранился за семью печатями! К счастью, сегодня он стал доступен каждому, кто стремится опробовать любимое лакомство. Вместе с Food Oboz поделимся одним из самых старинных рецептов огурцов.

Как приготовить нежинские огурцы

Ингредиенты:

свежие огурцы — 1 кг;

вода — 2 л;

соль — 100 г;

листья хрена, тархун, стебли укропа — по вкусу;

чеснок — 3 зубчика;

красный стручковый перец — 1 шт.

Способ приготовления:

На дно банки выложите зелень, кроме хрена, чеснок, стручок перца красного. Огурцы помойте и выложите их на дно банки практически до самого верха. В воде растворите соль и получившимся раствором залейте огурцы. Сверху выложите зелень укроп и листья хрена, закройте капроновыми крышками. Готовые огурцы можно есть уже через 3 дня.

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