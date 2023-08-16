Смачніше Шуби та дешевше Олів’є: простіше цього салату рецепту не знайдете

Півгодини – і страва на столі

Різноманітні салати є в меню майже кожної людини. Готувати їх неймовірно легко – саме тому це незамінна страва як на святковий стіл, так і на сімейний обід. Нарізати будь-які овочі та додати смачну заправку – це універсальний рецепт салату на кожен день.

Овочевий салат за рецептом "Сенсації" затьмарить навіть улюблену Шубу та Олів’є, адже готувати його набагато простіше. Результат вас приємно здивує – з доступних продуктів у вас вийде ситний салат в азіатському стилі. Спробуємо?

Як приготувати овочевий салат "Ситний"

Інгредієнти:

2 огірки;

600 г картоплі;

2 яєць;

1 морква;

6-7 ст. л. майонезу;

1 ст. л. рисового оцту;

1 ч. л. гірчиці;

2 червоні цибулини;

сіль, зелена цибуля – до смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте картоплю, наріжте та відваріть у підсоленій воді до готовності. Зауважте, але не до стану пюре. Відваріть яйця. Поріжте на маленькі кубики. Помийте огірки, наріжте кружальцями, посоліть і залиште на 5 хвилин настоятися. Поріжте кубиками цибулю та моркву. У глибокій тарілці наріжте всі інгредієнти: картоплю, огірки, цибулю, моркву та яйця. Якщо є бажання, додайте зелену цибулю. Для приготування заправки з’єднайте рисовий оцет, гірчицю та майонез. Соус додайте до салату і перемішайте.

Готовий салат подавайте до столу разом із молодою картоплею за рецептом "Телеграфа". Смачного.