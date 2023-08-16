Смачніше Шуби та дешевше Олів’є: простіше цього салату рецепту не знайдете
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Півгодини – і страва на столі
Різноманітні салати є в меню майже кожної людини. Готувати їх неймовірно легко – саме тому це незамінна страва як на святковий стіл, так і на сімейний обід. Нарізати будь-які овочі та додати смачну заправку – це універсальний рецепт салату на кожен день.
Овочевий салат за рецептом "Сенсації" затьмарить навіть улюблену Шубу та Олів’є, адже готувати його набагато простіше. Результат вас приємно здивує – з доступних продуктів у вас вийде ситний салат в азіатському стилі. Спробуємо?
Як приготувати овочевий салат "Ситний"
Інгредієнти:
- 2 огірки;
- 600 г картоплі;
- 2 яєць;
- 1 морква;
- 6-7 ст. л. майонезу;
- 1 ст. л. рисового оцту;
- 1 ч. л. гірчиці;
- 2 червоні цибулини;
- сіль, зелена цибуля – до смаку.
Спосіб приготування:
- Очистьте картоплю, наріжте та відваріть у підсоленій воді до готовності. Зауважте, але не до стану пюре.
- Відваріть яйця. Поріжте на маленькі кубики.
- Помийте огірки, наріжте кружальцями, посоліть і залиште на 5 хвилин настоятися.
- Поріжте кубиками цибулю та моркву.
- У глибокій тарілці наріжте всі інгредієнти: картоплю, огірки, цибулю, моркву та яйця. Якщо є бажання, додайте зелену цибулю.
- Для приготування заправки з’єднайте рисовий оцет, гірчицю та майонез. Соус додайте до салату і перемішайте.
Готовий салат подавайте до столу разом із молодою картоплею за рецептом "Телеграфа". Смачного.