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Смачніше Шуби та дешевше Олів’є: простіше цього салату рецепту не знайдете

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий літній салат із овочів
Простий літній салат із овочів. Фото sensatsiya.com

Півгодини – і страва на столі

Різноманітні салати є в меню майже кожної людини. Готувати їх неймовірно легко – саме тому це незамінна страва як на святковий стіл, так і на сімейний обід. Нарізати будь-які овочі та додати смачну заправку – це універсальний рецепт салату на кожен день.

Овочевий салат за рецептом "Сенсації" затьмарить навіть улюблену Шубу та Олів’є, адже готувати його набагато простіше. Результат вас приємно здивує – з доступних продуктів у вас вийде ситний салат в азіатському стилі. Спробуємо?

Як приготувати овочевий салат "Ситний"

Інгредієнти:

  • 2 огірки;
  • 600 г картоплі;
  • 2 яєць;
  • 1 морква;
  • 6-7 ст. л. майонезу;
  • 1 ст. л. рисового оцту;
  • 1 ч. л. гірчиці;
  • 2 червоні цибулини;
  • сіль, зелена цибуля – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте картоплю, наріжте та відваріть у підсоленій воді до готовності. Зауважте, але не до стану пюре.
  2. Відваріть яйця. Поріжте на маленькі кубики.
  3. Помийте огірки, наріжте кружальцями, посоліть і залиште на 5 хвилин настоятися.
  4. Поріжте кубиками цибулю та моркву.
  5. У глибокій тарілці наріжте всі інгредієнти: картоплю, огірки, цибулю, моркву та яйця. Якщо є бажання, додайте зелену цибулю.
  6. Для приготування заправки з’єднайте рисовий оцет, гірчицю та майонез. Соус додайте до салату і перемішайте.

Готовий салат подавайте до столу разом із молодою картоплею за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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