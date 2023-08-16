Вкуснее Шубы и дешевле Оливье: проще этого салата рецепта не найдете
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Полчаса — и блюдо на столе
Разнообразные салаты есть в меню почти каждого человека. Готовить их невероятно легко — именно поэтому это незаменимое блюдо как на праздничный стол, так и семейный обед. Нарезать любые овощи и добавить вкусную заправку – это универсальный рецепт салата на каждый день.
Овощной салат по рецепту "Сенсації" "сделает" даже любимую Шубу и Оливье, ведь готовить его гораздо проще. Результат вас приятно удивит – из доступных продуктов у вас получится сытный салат в азиатском стиле. Попробуем?
Как приготовить овощной салат "Сытный"
Ингредиенты:
- 2 огурца;
- 600 г картофеля;
- 2 яиц;
- 1 морковь;
- 6-7 ст. л. майонеза;
- 1 ст. л. рисового уксуса;
- 1 ч. л. горчицы;
- 2 красных луковицы;
- соль, зеленый лук – по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите картофель, нарежьте и отварите в подсоленной воде до готовности. Разомните, но не до состояния пюре.
- Отварите яйца. Порежьте их на маленькие кубики.
- Помойте огурцы, нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 5 минут настояться.
- Порежьте кубиками лук и морковь.
- В глубокой тарелке нарежьте все ингредиенты: картофель, огурцы, лук, морковь и яйца. Если есть желание, добавьте зеленый лук.
- Для приготовления заправки соедините рисовый уксус, горчицу и майонез. Соус добавьте в салат и перемешайте.
Готовый салат подавайте к столу вместе с молодым картофелем по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.