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Вкуснее Шубы и дешевле Оливье: проще этого салата рецепта не найдете

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой летний салат из овощей
Простой летний салат из овощей. Фото sensatsiya.com

Полчаса — и блюдо на столе

Разнообразные салаты есть в меню почти каждого человека. Готовить их невероятно легко — именно поэтому это незаменимое блюдо как на праздничный стол, так и семейный обед. Нарезать любые овощи и добавить вкусную заправку – это универсальный рецепт салата на каждый день.

Овощной салат по рецепту "Сенсації" "сделает" даже любимую Шубу и Оливье, ведь готовить его гораздо проще. Результат вас приятно удивит – из доступных продуктов у вас получится сытный салат в азиатском стиле. Попробуем?

Как приготовить овощной салат "Сытный"

Ингредиенты:

  • 2 огурца;
  • 600 г картофеля;
  • 2 яиц;
  • 1 морковь;
  • 6-7 ст. л. майонеза;
  • 1 ст. л. рисового уксуса;
  • 1 ч. л. горчицы;
  • 2 красных луковицы;
  • соль, зеленый лук – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель, нарежьте и отварите в подсоленной воде до готовности. Разомните, но не до состояния пюре.
  2. Отварите яйца. Порежьте их на маленькие кубики.
  3. Помойте огурцы, нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 5 минут настояться.
  4. Порежьте кубиками лук и морковь.
  5. В глубокой тарелке нарежьте все ингредиенты: картофель, огурцы, лук, морковь и яйца. Если есть желание, добавьте зеленый лук.
  6. Для приготовления заправки соедините рисовый уксус, горчицу и майонез. Соус добавьте в салат и перемешайте.

Готовый салат подавайте к столу вместе с молодым картофелем по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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