Вкуснее Шубы и дешевле Оливье: проще этого салата рецепта не найдете

Полчаса — и блюдо на столе

Разнообразные салаты есть в меню почти каждого человека. Готовить их невероятно легко — именно поэтому это незаменимое блюдо как на праздничный стол, так и семейный обед. Нарезать любые овощи и добавить вкусную заправку – это универсальный рецепт салата на каждый день.

Овощной салат по рецепту "Сенсації" "сделает" даже любимую Шубу и Оливье, ведь готовить его гораздо проще. Результат вас приятно удивит – из доступных продуктов у вас получится сытный салат в азиатском стиле. Попробуем?

Как приготовить овощной салат "Сытный"

Ингредиенты:

2 огурца;

600 г картофеля;

2 яиц;

1 морковь;

6-7 ст. л. майонеза;

1 ст. л. рисового уксуса;

1 ч. л. горчицы;

2 красных луковицы;

соль, зеленый лук – по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите картофель, нарежьте и отварите в подсоленной воде до готовности. Разомните, но не до состояния пюре. Отварите яйца. Порежьте их на маленькие кубики. Помойте огурцы, нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 5 минут настояться. Порежьте кубиками лук и морковь. В глубокой тарелке нарежьте все ингредиенты: картофель, огурцы, лук, морковь и яйца. Если есть желание, добавьте зеленый лук. Для приготовления заправки соедините рисовый уксус, горчицу и майонез. Соус добавьте в салат и перемешайте.

Готовый салат подавайте к столу вместе с молодым картофелем по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.