Вам навіть не доведеться стерилізувати банки: рецепт маринованих помідорів нашвидкуруч
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ви забудете про інші рецепти
Напевно, не існує людей, які не люблять мариновані помідори. Цей факт абсолютно не дивує, адже вони вдало доповнюють будь-яку страву на столі. Рецептів цієї закуски неймовірна множина та у кожного кулінара є свій улюблений рецепт.
Однак більшість рецептів включає довгий процес стерилізації, який не дуже люблять кулінари. Чи є швидкий, але не менш смачний рецепт помідорів без стерилізації? Так, рецепт від "Мета" передбачає просто швидке приготування маринаду та подальше закочування кришками. Ви маринуватимете помідори швидше і простіше.
Як приготувати мариновані помідори без стерилізації.
Інгредієнти:
- помідори — 2 кг;
- листя смородини та вишні;
- петрушка — 1 пучок;
- гвоздика — 3 шт.;
- перець чорний – 15 горошинок;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- цукор-пісок — 400 г;
- сіль — 1 ст.л;
- оцет — 100 мл.
Спосіб приготування:
- Помідори слід ретельно очистити від можливих забруднень.
- На дно чистої банки потрібно викласти листочки вишні, смородини, спеції. Після банку необхідно доверху заповнити помідорами.
- У кип’яченій воді потрібно розвести цукор, сіль та оцет. Необхідно досягти повного розчинення і довести маринад до кипіння.
- Приготованим маринадом необхідно залити вміст баночок та щільно закотити кришками. Після чого готові помідори потрібно відправити в комору або залишити при кімнатній температурі до охолодження.
Якщо вам з якихось причин не можна вживати оцет, то скуштуйте мариновані без кислоти помідори за рецептом "Телеграфа". Від такої смачної закуски за вуха не відтягнеш!