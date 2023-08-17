Вам навіть не доведеться стерилізувати банки: рецепт маринованих помідорів нашвидкуруч

Ви забудете про інші рецепти

Напевно, не існує людей, які не люблять мариновані помідори. Цей факт абсолютно не дивує, адже вони вдало доповнюють будь-яку страву на столі. Рецептів цієї закуски неймовірна множина та у кожного кулінара є свій улюблений рецепт.

Однак більшість рецептів включає довгий процес стерилізації, який не дуже люблять кулінари. Чи є швидкий, але не менш смачний рецепт помідорів без стерилізації? Так, рецепт від "Мета" передбачає просто швидке приготування маринаду та подальше закочування кришками. Ви маринуватимете помідори швидше і простіше.

Як приготувати мариновані помідори без стерилізації.

Інгредієнти:

помідори — 2 кг;

листя смородини та вишні;

петрушка — 1 пучок;

гвоздика — 3 шт.;

перець чорний – 15 горошинок;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

цукор-пісок — 400 г;

сіль — 1 ст.л;

оцет — 100 мл.

Спосіб приготування:

Помідори слід ретельно очистити від можливих забруднень. На дно чистої банки потрібно викласти листочки вишні, смородини, спеції. Після банку необхідно доверху заповнити помідорами. У кип’яченій воді потрібно розвести цукор, сіль та оцет. Необхідно досягти повного розчинення і довести маринад до кипіння. Приготованим маринадом необхідно залити вміст баночок та щільно закотити кришками. Після чого готові помідори потрібно відправити в комору або залишити при кімнатній температурі до охолодження.

Якщо вам з якихось причин не можна вживати оцет, то скуштуйте мариновані без кислоти помідори за рецептом "Телеграфа". Від такої смачної закуски за вуха не відтягнеш!