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Вам навіть не доведеться стерилізувати банки: рецепт маринованих помідорів нашвидкуруч

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Помідори без стерилізації — чудова закуска
Помідори без стерилізації — чудова закуска. Фото tsn.ua

Ви забудете про інші рецепти

Напевно, не існує людей, які не люблять мариновані помідори. Цей факт абсолютно не дивує, адже вони вдало доповнюють будь-яку страву на столі. Рецептів цієї закуски неймовірна множина та у кожного кулінара є свій улюблений рецепт.

Однак більшість рецептів включає довгий процес стерилізації, який не дуже люблять кулінари. Чи є швидкий, але не менш смачний рецепт помідорів без стерилізації? Так, рецепт від "Мета" передбачає просто швидке приготування маринаду та подальше закочування кришками. Ви маринуватимете помідори швидше і простіше.

Як приготувати мариновані помідори без стерилізації.

Інгредієнти:

  • помідори — 2 кг;
  • листя смородини та вишні;
  • петрушка — 1 пучок;
  • гвоздика — 3 шт.;
  • перець чорний – 15 горошинок;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • цукор-пісок — 400 г;
  • сіль — 1 ст.л;
  • оцет — 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Помідори слід ретельно очистити від можливих забруднень.
  2. На дно чистої банки потрібно викласти листочки вишні, смородини, спеції. Після банку необхідно доверху заповнити помідорами.
  3. У кип’яченій воді потрібно розвести цукор, сіль та оцет. Необхідно досягти повного розчинення і довести маринад до кипіння.
  4. Приготованим маринадом необхідно залити вміст баночок та щільно закотити кришками. Після чого готові помідори потрібно відправити в комору або залишити при кімнатній температурі до охолодження.

Якщо вам з якихось причин не можна вживати оцет, то скуштуйте мариновані без кислоти помідори за рецептом "Телеграфа". Від такої смачної закуски за вуха не відтягнеш!

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