Вам даже не придется стерилизовать банки: рецепт маринованных помидоров на скорую руку
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Вы забудете о других рецептах
Наверное, не существует людей, которые не любят маринованные помидоры. Этот факт абсолютно не удивляют, ведь они удачно дополняют любое блюдо на обеденном столе. Рецептов этой закуски невероятное множество и у каждого кулинара есть свой любимый рецепт.
Однако большинство рецептов включает в себя долгий процесс стерилизации, который не очень любят кулинары. Есть ли быстрый, но не менее вкусный рецепт помидор без стерилизации? Да, рецепт от "Мета" предусматривает просто быстрое приготовление маринада и дальнейшее закатывание крышками. Вы будете мариновать помидоры быстрее и проще.
Как приготовить маринованные помидоры без стерилизации
Ингредиенты:
- помидоры — 2 кг;
- листья смородины и вишни;
- петрушка — 1 пучок;
- гвоздика — 3 шт.;
- перец черный — 15 горошинок;
- лук репчатый — 2 шт.;
- сахар-песок — 400 г;
- соль — 1 ст.л;
- уксус — 100 мл.
Способ приготовления:
- Помидоры необходимо тщательно очистить от возможных загрязнений.
- На дно чистой банки нужно выложить листочки вишни, смородины, специи. После банку необходимо доверху заполнить помидорами.
- В кипяченной воде нужно развести сахар, соль и уксус. Необходимо добиться полного растворения и довести маринад до кипения.
- Приготовленным маринадом необходимо залить содержимое баночек и плотно закатать крышками. После чего готовые помидоры нужно отправить в кладовку или оставить при комнатной температуре до полного остывания.
Если вам по каким-то причинам нельзя употреблять уксус, то попробуйте маринованные без кислоты помидоры по рецепту "Телеграфа". От такой вкусной закуски за уши не оттянешь!