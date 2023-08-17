Вам даже не придется стерилизовать банки: рецепт маринованных помидоров на скорую руку

Вы забудете о других рецептах

Наверное, не существует людей, которые не любят маринованные помидоры. Этот факт абсолютно не удивляют, ведь они удачно дополняют любое блюдо на обеденном столе. Рецептов этой закуски невероятное множество и у каждого кулинара есть свой любимый рецепт.

Однако большинство рецептов включает в себя долгий процесс стерилизации, который не очень любят кулинары. Есть ли быстрый, но не менее вкусный рецепт помидор без стерилизации? Да, рецепт от "Мета" предусматривает просто быстрое приготовление маринада и дальнейшее закатывание крышками. Вы будете мариновать помидоры быстрее и проще.

Как приготовить маринованные помидоры без стерилизации

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг;

листья смородины и вишни;

петрушка — 1 пучок;

гвоздика — 3 шт.;

перец черный — 15 горошинок;

лук репчатый — 2 шт.;

сахар-песок — 400 г;

соль — 1 ст.л;

уксус — 100 мл.

Способ приготовления:

Помидоры необходимо тщательно очистить от возможных загрязнений. На дно чистой банки нужно выложить листочки вишни, смородины, специи. После банку необходимо доверху заполнить помидорами. В кипяченной воде нужно развести сахар, соль и уксус. Необходимо добиться полного растворения и довести маринад до кипения. Приготовленным маринадом необходимо залить содержимое баночек и плотно закатать крышками. После чего готовые помидоры нужно отправить в кладовку или оставить при комнатной температуре до полного остывания.

Если вам по каким-то причинам нельзя употреблять уксус, то попробуйте маринованные без кислоты помидоры по рецепту "Телеграфа". От такой вкусной закуски за уши не оттянешь!