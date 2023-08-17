Як в один рух очистити лісові гриби від "живності": простий трюк досвідчених грибників

Багато хто не любить готувати лісові гриби через те, що їх важко вимити

Лісові гриби — це джерело багатого смаку. Грибний сезон багато де триває від початку літа і до пізньої осені, і залежить від дощів. Ми розповідали, як смачно закрити гриби на зиму.

Втім, що б ви не збирались з ними робити, перш за все гриби слід вимити. Разом із ProstoWay розповідаємо, як це зробити швидко і просто.

Гриби, які ви зібрали, можна відразу ж готувати будь-яким чином або заготовити на зиму. Але перед цим дуже важливо переконатися, що у грибах ніхто не "живе".

Навіть у грибах, які виглядають візуально бездоганними, живуть різні комахи. Та є один простий метод очищення, який допоможе правильно підготувати гриби. Він відмінно підходить для будь-якої подальшої обробки.

Як очистити гриби?

Спершу гриби перебираємо. Важливо переконатися, що ви принесли з лісу тільки якісні гриби, які можна вживати без страху та ризику для здоров’я.

Потім слід обрати містку посудину. для грибів. Підійде таз або велика миска. Наповніть її водою та розчиніть сіль. Потім покладіть у цю воду лісові гриби.

Гриби слід у цій "ванночці" залишити хоча б на півгодини. Після цього солону воду зливаємо та вже у чистій воді промиваємо гриби.

Такий спосіб змусить виповзти з продукту всіх комах. Також ми розповідали, як правильно варити молоду кукурудзу.