Как в одно движение очистить лесные грибы от "живости": простой трюк опытных грибников

Многие не любят готовить лесные грибы из-за того, что их трудно вымыть

Лесные грибы – это источник богатого вкуса. Грибной сезон многое длится от начала лета и до поздней осени, и зависит от дождей. Мы рассказывали, как вкусно закрыть грибы на зиму.

Впрочем, что бы вы ни собирались с ними делать, прежде всего грибы следует вымыть. Вместе с ProstoWay рассказываем, как это сделать быстро и просто.

Грибы, которые вы собрали, можно сразу готовить любым образом или заготовить на зиму. Но перед этим очень важно убедиться, что в грибах никто не живет.

Даже в грибах, которые выглядят визуально безупречными, живут разные насекомые. Но есть один простой метод очищения, который поможет правильно подготовить грибы. Он отлично подходит для любой последующей обработки.

Как очистить грибы?

Сначала грибы перебираем. Важно убедиться, что вы принесли из леса только качественные грибы, которые можно употреблять без страха и риска для здоровья.

Затем следует выбрать вместительный сосуд. для грибов. Подойдет таз или большая миска. Наполните водой и растворите соль. Затем уложите в эту воду лесные грибы.

Грибы следует в этой "ванночке" оставить хотя бы на полчаса. После этого соленую воду сливаем и уже в чистой воде промываем грибы.

Такой способ заставит выползти из продукта всех насекомых. Также мы рассказывали, как правильно варить молодую кукурузу.