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Про звичайні деруни забудете: два кабачки і жменя фаршу нагодують всю сім’ю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий варіант поживної страви
Чудовий варіант поживної страви. Фото prostoway

Виходить дуже просто і дуже смачно

Ми розповідали, як приготувати смачні пісні оладки з кабачка. Але для фанатів м’яса теж є варіант цієї страви.

Кабачкові деруни з м'ясною начинкою готувати зовсім не складно, а виходять вони дуже ситні. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт;
  • картопля – 2 шт;
  • морква – 1 шт;
  • яйця курячі – 2 шт;
  • борошно – 5 ст.л;
  • фарш – 300 гр;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль – 0,5 ч.л;
  • петрушка – 1 пучок.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки, моркву та картоплю ретельно миємо. Очищаємо овочі та натираємо на тертку.
  2. Подрібнені овочі віджимаємо від зайвого соку — рідина може зіпсувати страву.
  3. До овочевої маси додаємо яйця та сіль. Ретельно перемішуємо. Борошно додаємо порціями, щоразу змішуючи до однорідного. Важливо не забити тісто борошном.
  4. У готовий фарш вмішуємо подрібнений часник та петрушку. Додаємо сіль, перець та улюблені спеції.
  5. З фаршу формуємо маленькі приплюснуті котлетки. Розігріваємо сковороду з олією. Ложкою викладаємо на поверхню невеликі оладки з тіста. На них викладаємо котлетки, накриваємо ще одним шаром овочевого тіста.
  6. Кабачкові деруни обсмажуємо з обох боків по 6-8 хвилин. Повинна бути золотиста скоринка.

Страва найсмачніша в гарячому вигляді. Дуже до таких дерунів пасує сметана. Також можна приготувати соус на основі йогурту.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Вечеря #Фарш