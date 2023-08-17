Про звичайні деруни забудете: два кабачки і жменя фаршу нагодують всю сім’ю
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Виходить дуже просто і дуже смачно
Ми розповідали, як приготувати смачні пісні оладки з кабачка. Але для фанатів м’яса теж є варіант цієї страви.
Кабачкові деруни з м'ясною начинкою готувати зовсім не складно, а виходять вони дуже ситні. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт;
- картопля – 2 шт;
- морква – 1 шт;
- яйця курячі – 2 шт;
- борошно – 5 ст.л;
- фарш – 300 гр;
- часник – 2 зубчики;
- сіль – 0,5 ч.л;
- петрушка – 1 пучок.
Спосіб приготування:
- Кабачки, моркву та картоплю ретельно миємо. Очищаємо овочі та натираємо на тертку.
- Подрібнені овочі віджимаємо від зайвого соку — рідина може зіпсувати страву.
- До овочевої маси додаємо яйця та сіль. Ретельно перемішуємо. Борошно додаємо порціями, щоразу змішуючи до однорідного. Важливо не забити тісто борошном.
- У готовий фарш вмішуємо подрібнений часник та петрушку. Додаємо сіль, перець та улюблені спеції.
- З фаршу формуємо маленькі приплюснуті котлетки. Розігріваємо сковороду з олією. Ложкою викладаємо на поверхню невеликі оладки з тіста. На них викладаємо котлетки, накриваємо ще одним шаром овочевого тіста.
- Кабачкові деруни обсмажуємо з обох боків по 6-8 хвилин. Повинна бути золотиста скоринка.
Страва найсмачніша в гарячому вигляді. Дуже до таких дерунів пасує сметана. Також можна приготувати соус на основі йогурту.