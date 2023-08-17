Про звичайні деруни забудете: два кабачки і жменя фаршу нагодують всю сім’ю

Виходить дуже просто і дуже смачно

Ми розповідали, як приготувати смачні пісні оладки з кабачка. Але для фанатів м’яса теж є варіант цієї страви.

Кабачкові деруни з м'ясною начинкою готувати зовсім не складно, а виходять вони дуже ситні. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт;

картопля – 2 шт;

морква – 1 шт;

яйця курячі – 2 шт;

борошно – 5 ст.л;

фарш – 300 гр;

часник – 2 зубчики;

сіль – 0,5 ч.л;

петрушка – 1 пучок.

Спосіб приготування:

Кабачки, моркву та картоплю ретельно миємо. Очищаємо овочі та натираємо на тертку. Подрібнені овочі віджимаємо від зайвого соку — рідина може зіпсувати страву. До овочевої маси додаємо яйця та сіль. Ретельно перемішуємо. Борошно додаємо порціями, щоразу змішуючи до однорідного. Важливо не забити тісто борошном. У готовий фарш вмішуємо подрібнений часник та петрушку. Додаємо сіль, перець та улюблені спеції. З фаршу формуємо маленькі приплюснуті котлетки. Розігріваємо сковороду з олією. Ложкою викладаємо на поверхню невеликі оладки з тіста. На них викладаємо котлетки, накриваємо ще одним шаром овочевого тіста. Кабачкові деруни обсмажуємо з обох боків по 6-8 хвилин. Повинна бути золотиста скоринка.

Страва найсмачніша в гарячому вигляді. Дуже до таких дерунів пасує сметана. Також можна приготувати соус на основі йогурту.