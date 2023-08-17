Укр

Об обычных дерунах забудете: два кабачка и горсть фарша накормят всю семью

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант питательного блюда
Прекрасный вариант питательного блюда. Фото prostoway

Выходит очень просто и очень вкусно

Мы рассказывали, как приготовить вкусные песни оладьи из кабачка. Но для фанатов мяса тоже есть вариант этого блюда.

Кабачковые драники с мясной начинкой готовить совсем не сложно, а получаются они очень сытные. Рецептом разделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт;
  • картофель – 2 шт;
  • морковь – 1 шт;
  • яйца куриные – 2 шт;
  • мука – 5 ст.л;
  • фарш – 300 гр;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль – 0,5 ч.л;
  • петрушка – 1 пучок.

Способ приготовления:

  1. Кабачки, морковь и картофель тщательно моем. Очищаем овощи и натираем на терку.
  2. Измельченные овощи отжимаем от лишнего сока – жидкость может испортить блюдо.
  3. К овощной массе добавляем яйца и соль. Тщательно перемешиваем. Муку добавляем порциями, каждый раз смешивая до однородной. Важно не забить тесто мукой.
  4. В готовый фарш вмешиваем измельченный чеснок и петрушку. Добавляем соль, перец и любимые специи.
  5. Из фарша формируем маленькие приплюснутые котлетки. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываем на поверхность небольшие оладьи из теста. На них выкладываем котлетки, накрываем еще одним слоем овощного теста.
  6. Кабачковые драники обжариваем с обеих сторон по 6-8 минут. Должна быть золотистая корочка.

Блюдо самое вкусное в горячем виде. Очень к таким дерунам подходит сметана. Также можно приготовить соус на основе йогурта.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Ужин #Фарш