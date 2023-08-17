Об обычных дерунах забудете: два кабачка и горсть фарша накормят всю семью

Выходит очень просто и очень вкусно

Мы рассказывали, как приготовить вкусные песни оладьи из кабачка. Но для фанатов мяса тоже есть вариант этого блюда.

Кабачковые драники с мясной начинкой готовить совсем не сложно, а получаются они очень сытные. Рецептом разделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт;

картофель – 2 шт;

морковь – 1 шт;

яйца куриные – 2 шт;

мука – 5 ст.л;

фарш – 300 гр;

чеснок – 2 зубчика;

соль – 0,5 ч.л;

петрушка – 1 пучок.

Способ приготовления:

Кабачки, морковь и картофель тщательно моем. Очищаем овощи и натираем на терку. Измельченные овощи отжимаем от лишнего сока – жидкость может испортить блюдо. К овощной массе добавляем яйца и соль. Тщательно перемешиваем. Муку добавляем порциями, каждый раз смешивая до однородной. Важно не забить тесто мукой. В готовый фарш вмешиваем измельченный чеснок и петрушку. Добавляем соль, перец и любимые специи. Из фарша формируем маленькие приплюснутые котлетки. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываем на поверхность небольшие оладьи из теста. На них выкладываем котлетки, накрываем еще одним слоем овощного теста. Кабачковые драники обжариваем с обеих сторон по 6-8 минут. Должна быть золотистая корочка.

Блюдо самое вкусное в горячем виде. Очень к таким дерунам подходит сметана. Также можно приготовить соус на основе йогурта.