Об обычных дерунах забудете: два кабачка и горсть фарша накормят всю семью
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Выходит очень просто и очень вкусно
Мы рассказывали, как приготовить вкусные песни оладьи из кабачка. Но для фанатов мяса тоже есть вариант этого блюда.
Кабачковые драники с мясной начинкой готовить совсем не сложно, а получаются они очень сытные. Рецептом разделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт;
- картофель – 2 шт;
- морковь – 1 шт;
- яйца куриные – 2 шт;
- мука – 5 ст.л;
- фарш – 300 гр;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль – 0,5 ч.л;
- петрушка – 1 пучок.
Способ приготовления:
- Кабачки, морковь и картофель тщательно моем. Очищаем овощи и натираем на терку.
- Измельченные овощи отжимаем от лишнего сока – жидкость может испортить блюдо.
- К овощной массе добавляем яйца и соль. Тщательно перемешиваем. Муку добавляем порциями, каждый раз смешивая до однородной. Важно не забить тесто мукой.
- В готовый фарш вмешиваем измельченный чеснок и петрушку. Добавляем соль, перец и любимые специи.
- Из фарша формируем маленькие приплюснутые котлетки. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываем на поверхность небольшие оладьи из теста. На них выкладываем котлетки, накрываем еще одним слоем овощного теста.
- Кабачковые драники обжариваем с обеих сторон по 6-8 минут. Должна быть золотистая корочка.
Блюдо самое вкусное в горячем виде. Очень к таким дерунам подходит сметана. Также можно приготовить соус на основе йогурта.