Печінку готуватимете тільки так: хитрий рецепт
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Така печінка стане королевою будь-якого столу
Куряча печінка – продукт смачний, недорогий та простий у приготуванні. Це відмінне джерело поживних речовин, вітамінів та мінералів.
Дуже часто при приготуванні кулінари стикаються з проблемою, що печінка гірчить або виходить дуже сухою. "Бабусині рецепти" радять перед приготуванням вимочити її в молоці – так продукт значно покращить свої смакові якості, неприємний запах зникне, а страва буде просто ідеальною.
Як приготувати смажену печінку
Інгредієнти:
- 600 г курячої печінки;
- 200 мл молока;
- 1 цибулина;
- 3-4 ст. л соняшникової олії;
- 2 ст. л борошна;
- 80 г волоських горіхів;
- 180 г сметани;
- 150 мл води;
- 1/2 ч. л солі;
- 1/3 ч. л чорного перцю;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, петрушка – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Печінку нарізаємо шматочками. Викладаємо її в тарілку, заливаємо молоком та перемішуємо.
- Нарізаємо цибулину, обсмажуємо на середньому вогні м’якість.
- Зливаємо через сито молоко із печінки. Подрібнюємо блендером волоські горіхи.
- Печінку додаємо в цибулю та обсмажуємо, постійно помішуючи. Солимо і перчимо.
- Борошно обсмажуємо у сковороді на середньому вогні, додаємо горіхи, сметану, воду та все перемішуємо. Солимо, перчимо та готуємо на повільному вогні до загусання, після чого додаємо до печінки.
- Додаємо подрібнений часник, перемішуємо та готуємо під кришкою на повільному вогні ще 5 хвилин.
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