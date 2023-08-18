Печінку готуватимете тільки так: хитрий рецепт

Така печінка стане королевою будь-якого столу

Куряча печінка – продукт смачний, недорогий та простий у приготуванні. Це відмінне джерело поживних речовин, вітамінів та мінералів.

Дуже часто при приготуванні кулінари стикаються з проблемою, що печінка гірчить або виходить дуже сухою. "Бабусині рецепти" радять перед приготуванням вимочити її в молоці – так продукт значно покращить свої смакові якості, неприємний запах зникне, а страва буде просто ідеальною.

Як приготувати смажену печінку

Інгредієнти:

600 г курячої печінки;

200 мл молока;

1 цибулина;

3-4 ст. л соняшникової олії;

2 ст. л борошна;

80 г волоських горіхів;

180 г сметани;

150 мл води;

1/2 ч. л солі;

1/3 ч. л чорного перцю;

2 зубчики часнику;

сіль, петрушка – на свій смак.

Спосіб приготування:

Печінку нарізаємо шматочками. Викладаємо її в тарілку, заливаємо молоком та перемішуємо. Нарізаємо цибулину, обсмажуємо на середньому вогні м’якість. Зливаємо через сито молоко із печінки. Подрібнюємо блендером волоські горіхи. Печінку додаємо в цибулю та обсмажуємо, постійно помішуючи. Солимо і перчимо. Борошно обсмажуємо у сковороді на середньому вогні, додаємо горіхи, сметану, воду та все перемішуємо. Солимо, перчимо та готуємо на повільному вогні до загусання, після чого додаємо до печінки. Додаємо подрібнений часник, перемішуємо та готуємо під кришкою на повільному вогні ще 5 хвилин.

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