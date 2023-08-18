Такі мариновані з цибулею помідори коханий буде їсти по дві банки на день

Чудова закуска під будь-яку страву

Літо – це сонце, спека та сезон улюблених помідорів. Ця закуска актуальна не лише влітку — більшість кулінарів із задоволенням маринують томати на зиму.

Якщо всі рецепти перепробувані, пропонуємо приготувати помідори з цибулею. Це неймовірно смачна та ароматна заготівля для довгих зимових днів. Shuba стверджує, що такий рецепт дозволить зберегти овочі в кращому вигляді, надаючи їм пікантного смаку та аромату.

Як приготувати помідори з цибулею.

Інгредієнти на 4 порції:

томати — 2 кг;

цибуля ріпчаста — 3 шт.;

кріп, парасольки — 4 шт.;

лавровий лист — 4 шт.;

перець запашний, горошок — 8 шт.

Для маринаду:

вода — 2 л;

сіль кам’яна — 60 г;

цукор — 80 г;

оцет — 80 мл.

Спосіб приготування:

Помідори та парасольки кропу помийте. Цибулю очистьте і наріжте кільцями середньої товщини. Простерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом на дно покладіть кріп, лаврове листя та горошини перцю, а зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі. Для приготування маринаду в киплячу воду всипте сіль та цукор. Кип’ятіть отриману суміш кілька хвилин до розчинення цукру. Розлийте маринад у банки, накрийте металевими кришками та стерилізуйте 20 хвилин. Додати оцет, простерилізувати ще 2 хвилини. Закрийте банки кришками, переверніть, укутайте рушниками та залиште до повного остигання. Зберігайте у темному прохолодному місці до використання.

Пропонуємо приготувати мариновані помідори без оцту за рецептом "Телеграфа". Такий спосіб вразить вас наповал!