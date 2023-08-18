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Такі мариновані з цибулею помідори коханий буде їсти по дві банки на день

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні та ароматні мариновані помідори з цибулею
Смачні та ароматні мариновані помідори з цибулею. Фото shuba.life

Чудова закуска під будь-яку страву

Літо – це сонце, спека та сезон улюблених помідорів. Ця закуска актуальна не лише влітку — більшість кулінарів із задоволенням маринують томати на зиму.

Якщо всі рецепти перепробувані, пропонуємо приготувати помідори з цибулею. Це неймовірно смачна та ароматна заготівля для довгих зимових днів. Shuba стверджує, що такий рецепт дозволить зберегти овочі в кращому вигляді, надаючи їм пікантного смаку та аромату.

Як приготувати помідори з цибулею.

Інгредієнти на 4 порції:

  • томати — 2 кг;
  • цибуля ріпчаста — 3 шт.;
  • кріп, парасольки — 4 шт.;
  • лавровий лист — 4 шт.;
  • перець запашний, горошок — 8 шт.

Для маринаду:

  • вода — 2 л;
  • сіль кам’яна — 60 г;
  • цукор — 80 г;
  • оцет — 80 мл.

Спосіб приготування:

  1. Помідори та парасольки кропу помийте. Цибулю очистьте і наріжте кільцями середньої товщини.
  2. Простерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом на дно покладіть кріп, лаврове листя та горошини перцю, а зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі.
  3. Для приготування маринаду в киплячу воду всипте сіль та цукор. Кип’ятіть отриману суміш кілька хвилин до розчинення цукру.
  4. Розлийте маринад у банки, накрийте металевими кришками та стерилізуйте 20 хвилин. Додати оцет, простерилізувати ще 2 хвилини.
  5. Закрийте банки кришками, переверніть, укутайте рушниками та залиште до повного остигання. Зберігайте у темному прохолодному місці до використання.

Пропонуємо приготувати мариновані помідори без оцту за рецептом "Телеграфа". Такий спосіб вразить вас наповал!

Теги:
#Рецепт #Помідори #Заготовки на зиму #Готуємо вдома