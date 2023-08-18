Такі мариновані з цибулею помідори коханий буде їсти по дві банки на день
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Чудова закуска під будь-яку страву
Літо – це сонце, спека та сезон улюблених помідорів. Ця закуска актуальна не лише влітку — більшість кулінарів із задоволенням маринують томати на зиму.
Якщо всі рецепти перепробувані, пропонуємо приготувати помідори з цибулею. Це неймовірно смачна та ароматна заготівля для довгих зимових днів. Shuba стверджує, що такий рецепт дозволить зберегти овочі в кращому вигляді, надаючи їм пікантного смаку та аромату.
Як приготувати помідори з цибулею.
Інгредієнти на 4 порції:
- томати — 2 кг;
- цибуля ріпчаста — 3 шт.;
- кріп, парасольки — 4 шт.;
- лавровий лист — 4 шт.;
- перець запашний, горошок — 8 шт.
Для маринаду:
- вода — 2 л;
- сіль кам’яна — 60 г;
- цукор — 80 г;
- оцет — 80 мл.
Спосіб приготування:
- Помідори та парасольки кропу помийте. Цибулю очистьте і наріжте кільцями середньої товщини.
- Простерилізуйте банки будь-яким зручним для вас способом на дно покладіть кріп, лаврове листя та горошини перцю, а зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі.
- Для приготування маринаду в киплячу воду всипте сіль та цукор. Кип’ятіть отриману суміш кілька хвилин до розчинення цукру.
- Розлийте маринад у банки, накрийте металевими кришками та стерилізуйте 20 хвилин. Додати оцет, простерилізувати ще 2 хвилини.
- Закрийте банки кришками, переверніть, укутайте рушниками та залиште до повного остигання. Зберігайте у темному прохолодному місці до використання.
Пропонуємо приготувати мариновані помідори без оцту за рецептом "Телеграфа". Такий спосіб вразить вас наповал!