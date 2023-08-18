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"Листочки", повні начинки: унікальні здобні булочки з яблуками

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Як ліпити пиріжки з яблуками Новина оновлена 18 серпня 2023, 16:25
Як ліпити пиріжки з яблуками. Фото скриншот Youtube

Розповідаємо, як приготувати вдома ніжні та вологі булочки з яблучною начинкою

До яблуневого Спасу пропонуємо приготувати ніжні та вологі булочки з соковитою яблучною начинкою. Ми розповідали, як приготувати запечені яблука із сиром та изюмом. Такі пиріжечки розлетяться зі столу вмити.

Як готувати рум’яні та запашні пиріжечки на своєму ютуб-каналі розповіла кулінарна блогерка Лілія Цвіт. У ці булочки-листочки можна помістити справді багато начинки.

Інгредієнти для опарі:

  • молоко — 500 мл
  • сахар — 50 г від загальної кількості
  • дріжджі пресовані — 50 г (сухі — 12 г)
  • мука — 5-6 ст.л. від загальної кількості

Тісто:

  • яйця — 3 шт.
  • сахар — 250 г
  • ванільний сахар — 1 п. 16 г
  • олія — 100 г
  • олія — 40 мл
  • мука — 900 г + — 100 г
  • куркума — 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • яблука — 3 кг
  • цукор, кориця — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Наливаємо тепле молоко. Додаємо дріжджі, цукор та трохи муки. Перемішуємо. Накриваємо плівкою.
  2. Для начинки яблука чистимо, натираємо на тертці та тушкуємо. В кінці додаємо цукор і корицю.
  3. Для здоби змішуємо яйця, цукор, ванільний цукор і масло. Перемішуємо. Змішуємо з опарою.
  4. Порціями додаємо просіяну муку та куркуму. Замішуємо тісто. Воно має бути липким.
  5. В кінці додаємо олію. Вимішуємо, доки не почне відлипати від рук — хвилин 10-15.
  6. Залишаємо тісто підходити. Воно має збільшитися вдвічі.
  7. Формуємо булочки. Тісто ділимо на дольки. Формуємо з них кульки.
  8. Шкіряний кульку розкочуємо в овал. Викладаємо начинку та защіплюємо краї.
  9. Пиріжок згинаємо навпіл і легенько притискаємо. Робимо невеликі надрізи – щоб вийшла форма листка.
  10. Булочки залишаємо ще на 30-40 хвилин. Змащуємо жовтком. Випікаємо приблизно 30 хвилин за температури 160 градусів.

Булочки виходять дуже пишні та вологі. Також ми ділилися рецептом пісного пирога з яблуками.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Випічка #Яблучний Спас