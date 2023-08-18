"Листочки", повні начинки: унікальні здобні булочки з яблуками
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Розповідаємо, як приготувати вдома ніжні і вологі булочки з яблучною начинкою
До яблучного Спасу пропонуємо приготувати ніжні і вологі булочки з соковитою яблучною начинкою. Ми розповідали, як приготувати запечені яблука з сиром і родзинками. Такі пиріжечки розлетяться зі столу вмить.
Як готувати рум'яні і запашні пиріжечки на своєму ютуб-каналі розповіла кулінарна блогерка Лілія Цвіт. У ці булочки-листочки можна помістити справді багато начинки.
Інгредієнти для опари:
- молоко — 500 мл
- цукор — 50 г від загальної кількості
- дріжджі пресовані — 50 г (сухі — 12 г)
- борошно — 5-6 ст.л. від загальної кількості
Тісто:
- яйця — 3 шт.
- цукор — 250 г
- ванільний цукор — 1 п. 16 г
- масло — 100 г
- олія — 40 мл
- борошно — 900 г +- 100 г
- куркума — 0,5 ч.л.
Для начинки:
- яблука — 3 кг
- цукор, кориця — до смаку
Спосіб приготування:
- Наливаємо ледь тепле молоко. Додаємо дріжджі, цукор та трохи борошна. Перемішуємо. Накриваємо плівкою.
- Для начинки яблука чистимо, натираємо на тертці та тушкуємо. В кінці додаємо цукор і корицю.
- Для здоби змішуємо яйця, цукор, ванільний цукор і масло. Перемішуємо. Змішуємо з опарою.
- Порціями додаємо просіяне борошно та куркуму. Замішуємо тісто. Воно повинне бути липким.
- В кінці додаємо олію. Вимішуємо, доки не почне відлипати від рук — хвилин 10-15.
- Залишаємо тісто підходити. Воно повинно збільшитись вдвічі.
- Формуємо булочки. Тісто ділимо на часточки. Формуємо із них кульки.
- Кожну кульку розкочуємо в овал. Викладаємо начинку і защіплюємо краї.
- Пиріжок згинаємо навпіл і легенько притискаємо. Робимо невеликі надрізи — щоб вийшла форма листка.
- Булочки залишаємо ще на 30-40 хвилин. Змащуємо жовтком. Випікаємо приблизно 30 хвилин при температурі 160 градусів.
Булочки виходять дуже пишні та вологі. Також ми ділились рецептом пісного пирога з яблуками.