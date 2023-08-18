"Листочки", повні начинки: унікальні здобні булочки з яблуками

Розповідаємо, як приготувати вдома ніжні і вологі булочки з яблучною начинкою

До яблучного Спасу пропонуємо приготувати ніжні і вологі булочки з соковитою яблучною начинкою. Ми розповідали, як приготувати запечені яблука з сиром і родзинками. Такі пиріжечки розлетяться зі столу вмить.

Як готувати рум'яні і запашні пиріжечки на своєму ютуб-каналі розповіла кулінарна блогерка Лілія Цвіт. У ці булочки-листочки можна помістити справді багато начинки.

Інгредієнти для опари:

молоко — 500 мл

цукор — 50 г від загальної кількості

дріжджі пресовані — 50 г (сухі — 12 г)

борошно — 5-6 ст.л. від загальної кількості

Тісто:

яйця — 3 шт.

цукор — 250 г

ванільний цукор — 1 п. 16 г

масло — 100 г

олія — 40 мл

борошно — 900 г +- 100 г

куркума — 0,5 ч.л.

Для начинки:

яблука — 3 кг

цукор, кориця — до смаку

Спосіб приготування:

Наливаємо ледь тепле молоко. Додаємо дріжджі, цукор та трохи борошна. Перемішуємо. Накриваємо плівкою. Для начинки яблука чистимо, натираємо на тертці та тушкуємо. В кінці додаємо цукор і корицю. Для здоби змішуємо яйця, цукор, ванільний цукор і масло. Перемішуємо. Змішуємо з опарою. Порціями додаємо просіяне борошно та куркуму. Замішуємо тісто. Воно повинне бути липким. В кінці додаємо олію. Вимішуємо, доки не почне відлипати від рук — хвилин 10-15. Залишаємо тісто підходити. Воно повинно збільшитись вдвічі. Формуємо булочки. Тісто ділимо на часточки. Формуємо із них кульки. Кожну кульку розкочуємо в овал. Викладаємо начинку і защіплюємо краї. Пиріжок згинаємо навпіл і легенько притискаємо. Робимо невеликі надрізи — щоб вийшла форма листка. Булочки залишаємо ще на 30-40 хвилин. Змащуємо жовтком. Випікаємо приблизно 30 хвилин при температурі 160 градусів.

Булочки виходять дуже пишні та вологі. Також ми ділились рецептом пісного пирога з яблуками.