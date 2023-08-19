Взимку без неї не обійдеться жоден салат: рецепт гострої консервованої кукурудзи

Цей рецепт стане одним із найулюбленіших

Якщо ви не пробували консервувати кукурудзу – це обов’язково зробіть, адже це так просто. До того ж такі заготівлі можна використовувати для приготування різноманітних салатів, піци й навіть додати в суп.

Shuba рекомендує засолити кукурудзу з часником та перцем. Така незвичайна страва ваші близькі будуть їсти не тільки в салатах, а і як самостійну страву. Спробуємо?

Як приготувати гостру консервовану кукурудзу

Інгредієнти на 10 порцій:

кукурудза, молоді качани — 6 шт.;

часник, зубчики — 10 шт.;

сіль — 5.5 ст. л.;

перець червоний гострий – 2 шт.;

перець чорний, горошок – 1 ч. л.;

вода — 2 л.

Спосіб приготування:

Відваріть кукурудзу, зріжте зерна. Очистьте та наріжте тонкими пластинами часник. Гострий перець помийте, розріжте та видаліть насіння, наріжте тонкими півкільцями. Кількість перцю регулюйте на свій смак. Варену кукурудзу, часник та перець викладіть у каструлю чи контейнер, все перемішайте. Для приготування розсолу розчиніть у воді сіль. Залийте їм кукурудзу, накрийте все тканиною або марлею і зверху поставте тарілку з вантажем. Кукурудзу поставте у темне місце з кімнатною температурою на 4 доби. Періодично пробуйте її – якщо смак вже досить солоний, діставайте. Розкладіть кукурудзу по стерилізованих банках, закрийте стерилізованими кришками та сховайте у прохолодне місце для зберігання.

Спробуйте закрити кукурудзу повністю за рецептом "Телеграфа"! Ви точно здивуєте своїх близьких та друзів.