Взимку без неї не обійдеться жоден салат: рецепт гострої консервованої кукурудзи
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Цей рецепт стане одним із найулюбленіших
Якщо ви не пробували консервувати кукурудзу – це обов’язково зробіть, адже це так просто. До того ж такі заготівлі можна використовувати для приготування різноманітних салатів, піци й навіть додати в суп.
Shuba рекомендує засолити кукурудзу з часником та перцем. Така незвичайна страва ваші близькі будуть їсти не тільки в салатах, а і як самостійну страву. Спробуємо?
Як приготувати гостру консервовану кукурудзу
Інгредієнти на 10 порцій:
- кукурудза, молоді качани — 6 шт.;
- часник, зубчики — 10 шт.;
- сіль — 5.5 ст. л.;
- перець червоний гострий – 2 шт.;
- перець чорний, горошок – 1 ч. л.;
- вода — 2 л.
Спосіб приготування:
- Відваріть кукурудзу, зріжте зерна. Очистьте та наріжте тонкими пластинами часник. Гострий перець помийте, розріжте та видаліть насіння, наріжте тонкими півкільцями. Кількість перцю регулюйте на свій смак.
- Варену кукурудзу, часник та перець викладіть у каструлю чи контейнер, все перемішайте.
- Для приготування розсолу розчиніть у воді сіль. Залийте їм кукурудзу, накрийте все тканиною або марлею і зверху поставте тарілку з вантажем.
- Кукурудзу поставте у темне місце з кімнатною температурою на 4 доби. Періодично пробуйте її – якщо смак вже досить солоний, діставайте. Розкладіть кукурудзу по стерилізованих банках, закрийте стерилізованими кришками та сховайте у прохолодне місце для зберігання.
Спробуйте закрити кукурудзу повністю за рецептом "Телеграфа"! Ви точно здивуєте своїх близьких та друзів.