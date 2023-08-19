Зимой без нее не обойдется ни один салат: рецепт острой консервированной кукурузы

Этот рецепт станет одним из самых любимых

Если вы не пробовали консервировать кукурузу – обязательно это сделайте, ведь это так просто. К тому же такие заготовки можно использовать для приготовления разных салатов, пиццы и даже добавить в суп.

Shuba рекомендует засолить кукурузу с чесноком и перцем. Такое необычное блюдо ваши близкие будут есть не только в салатах, но и как самостоятельное блюдо. Попробуем?

Как приготовить острую консервированную кукурузу

Ингредиенты на 10 порций:

кукуруза, молодые початки — 6 шт.;

чеснок, зубчики — 10 шт.;

соль — 5.5 ст. л.;

перец красный острый — 2 шт.;

перец черный, горошек — 1 ч. л.;

вода — 2 л.

Способ приготовления:

Отварите кукурузу, срежьте с нее зерна. Очистите и нарежьте тонкими пластинами чеснок. Острый перец помойте, разрежьте и удалите семена, нарежьте тонкими полукольцами. Количество перца регулируйте по своему вкусу. Вареную кукурузу, чеснок и перец выложите в кастрюлю или контейнер, все перемешайте. Для приготовления рассола растворите в воде соль. Залейте им кукурузу, накройте все тканью или марлей и поставьте сверху тарелку с грузом. Кукурузу поставьте в темное место с комнатной температурой на 4 суток. Периодически пробуйте ее — если вкус уже достаточно соленый, доставайте. Разложите кукурузу по стерилизованным банкам, закройте стерилизованными крышками и спрячьте в прохладное место для хранения.

Попробуйте закрыть кукурузу целиком по рецепту "Телеграфа"! Вы точно удивите своих близких и друзей.