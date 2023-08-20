Деруни по-єврейськи: тільки три інгредієнти і жодна грама борошна

Євреї називають цю страву картопляними оладками

Картопляні деруни зі сметаною – це одна з найулюбленіших серед українців страв із картоплі. Але не лише українців — ви знали, що деруни дуже люблять євреї?

Щоправда, називають вони їх латкесами та готують із картоплі, цибулі та яєць. Shuba розповідає, чому тут не використовується мука — просто в рецепт додають крохмаль. Спробуємо?

Як приготувати латкеси — єврейські деруни

Інгредієнти на 2 порції:

картопля — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця курячі — 1 шт.;

перець чорний мелений, сіль, олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте та помийте картоплю. Натріть його на дрібній тертці над мискою з холодною водою. Цибулю очистьте і натріть на тертці миску з водою. Суміш відіжміть і покладіть у чистий кухонний рушник. Воду злийте, залишивши крохмаль, що осів. Картопляно-цибульну суміш покладете в миску з крохмалем, додайте яйце, посоліть, поперчіть і перемішайте. На середньому вогні в чавунній сковороді розігрійте олію для смаження. Столовою ложкою викладайте тісто столовою ложкою в сковороду і смажте до золотаво-коричневого кольору з обох боків. Готові латкеси викладете на паперовий рушник, посоліть.

Подавайте деруни з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.