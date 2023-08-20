Деруни по-єврейськи: тільки три інгредієнти і жодна грама борошна
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Євреї називають цю страву картопляними оладками
Картопляні деруни зі сметаною – це одна з найулюбленіших серед українців страв із картоплі. Але не лише українців — ви знали, що деруни дуже люблять євреї?
Щоправда, називають вони їх латкесами та готують із картоплі, цибулі та яєць. Shuba розповідає, чому тут не використовується мука — просто в рецепт додають крохмаль. Спробуємо?
Як приготувати латкеси — єврейські деруни
Інгредієнти на 2 порції:
- картопля — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- перець чорний мелений, сіль, олія — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Очистьте та помийте картоплю. Натріть його на дрібній тертці над мискою з холодною водою. Цибулю очистьте і натріть на тертці миску з водою. Суміш відіжміть і покладіть у чистий кухонний рушник. Воду злийте, залишивши крохмаль, що осів.
- Картопляно-цибульну суміш покладете в миску з крохмалем, додайте яйце, посоліть, поперчіть і перемішайте.
- На середньому вогні в чавунній сковороді розігрійте олію для смаження.
- Столовою ложкою викладайте тісто столовою ложкою в сковороду і смажте до золотаво-коричневого кольору з обох боків. Готові латкеси викладете на паперовий рушник, посоліть.
Подавайте деруни з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.