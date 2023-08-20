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Драники по-еврейски: только три ингредиента и ни грамма муки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Латкесы - картофельные драники
Латкесы - картофельные драники. Фото shuba.life

Евреи называют это блюдо картофельными оладьями

Картофельные драники со сметаной – это одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля. Но не только украинцев — вы знали, что драники очень любят евреи?

Правда, называют они их латкесами и готовят из картофеля, лука и яиц. Shuba рассказывает, почему здесь не используется мука — просто в рецепт добавляют крахмал. Попробуем?

Как приготовить латкесы — еврейские драники

Ингредиенты на 2 порции:

  • картофель — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • перец черный молотый, соль, растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите и помойте картофель. Натрите его на мелкой терке над миской с холодной водой. Лук очистите и натрите на терке в миску с водой. Смесь отожмите и положите в чистое кухонное полотенце. Воду слейте, оставив осевший крахмал.
  2. Картофельно-луковую смесь положите в миску с крахмалом, добавьте яйцо, посолите, поперчите и перемешайте.
  3. На среднем огне в чугунной сковороде разогрейте масло для жарки.
  4. Столовой ложкой выкладывайте тесто столовой ложкой в сковороду и жарьте до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. Готовые латкесы выложите на бумажное полотенце, посолите.

Подавайте драники с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

Теги:
#Рецепт #Евреи #Драники #Готовим дома