Драники по-еврейски: только три ингредиента и ни грамма муки
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Евреи называют это блюдо картофельными оладьями
Картофельные драники со сметаной – это одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля. Но не только украинцев — вы знали, что драники очень любят евреи?
Правда, называют они их латкесами и готовят из картофеля, лука и яиц. Shuba рассказывает, почему здесь не используется мука — просто в рецепт добавляют крахмал. Попробуем?
Как приготовить латкесы — еврейские драники
Ингредиенты на 2 порции:
- картофель — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- перец черный молотый, соль, растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите и помойте картофель. Натрите его на мелкой терке над миской с холодной водой. Лук очистите и натрите на терке в миску с водой. Смесь отожмите и положите в чистое кухонное полотенце. Воду слейте, оставив осевший крахмал.
- Картофельно-луковую смесь положите в миску с крахмалом, добавьте яйцо, посолите, поперчите и перемешайте.
- На среднем огне в чугунной сковороде разогрейте масло для жарки.
- Столовой ложкой выкладывайте тесто столовой ложкой в сковороду и жарьте до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. Готовые латкесы выложите на бумажное полотенце, посолите.
Подавайте драники с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.