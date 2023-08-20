Драники по-еврейски: только три ингредиента и ни грамма муки

Евреи называют это блюдо картофельными оладьями

Картофельные драники со сметаной – это одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля. Но не только украинцев — вы знали, что драники очень любят евреи?

Правда, называют они их латкесами и готовят из картофеля, лука и яиц. Shuba рассказывает, почему здесь не используется мука — просто в рецепт добавляют крахмал. Попробуем?

Как приготовить латкесы — еврейские драники

Ингредиенты на 2 порции:

картофель — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

перец черный молотый, соль, растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите и помойте картофель. Натрите его на мелкой терке над миской с холодной водой. Лук очистите и натрите на терке в миску с водой. Смесь отожмите и положите в чистое кухонное полотенце. Воду слейте, оставив осевший крахмал. Картофельно-луковую смесь положите в миску с крахмалом, добавьте яйцо, посолите, поперчите и перемешайте. На среднем огне в чугунной сковороде разогрейте масло для жарки. Столовой ложкой выкладывайте тесто столовой ложкой в сковороду и жарьте до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. Готовые латкесы выложите на бумажное полотенце, посолите.

Подавайте драники с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.