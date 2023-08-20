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У цих спагеті немає ні грама борошна: секретний рецепт від шеф-кухаря

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі спагетті з кабачків готуватимете до кінця сезону
Такі спагетті з кабачків готуватимете до кінця сезону. Фото tsn.ua

Близькі спочатку здивуються, але потім вимагатимуть добавки

Ми любимо спагеті, ми їмо їх із тисячею різних соусів та приправ. Однак, спробувавши цей рецепт, ви ніколи не забудете ніжний і легкий смак спагеті з цукіні.

Таким незвичайним рецептом поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко. Форма нарізки, неперевершений смак та простота страви у приготуванні не залишить байдужим. Таке спагеті з цукіні стане для вас ідеальною закускою, салатом або гарніром до будь-яких страв м’яса, риби або птиці.

Як приготувати спагеті з цукіні

Інгредієнти:

  • 300 г цукіні;
  • 2 ст. л. соку лимона;
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • пучок кропу;
  • сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти для блюда. Цукіні промийте, за допомогою спеціальної економки із зубчиками поріжте тоненькою соломкою. Дрібно наріжте кріп.
  2. У розігріту сковороду влийте оливкову олію та викладіть цукіні. Посоліть, поперчіть та обсмажуйте протягом 1-2 хвилин. Дивіться, щоб спагеті не пригоріли – вони мають залишатися яскраво-зеленого кольору. Після приготування зніміть сковороду з плити.
  3. Додайте в цукіні сік лимона та кріп та розкладіть страву по тарілках.

Якщо ж у вас залишилися кабачки, приготуйте з нього фантастичну намазку за рецептом "Телеграфа".

Теги:
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