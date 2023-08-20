У цих спагеті немає ні грама борошна: секретний рецепт від шеф-кухаря

Близькі спочатку здивуються, але потім вимагатимуть добавки

Ми любимо спагеті, ми їмо їх із тисячею різних соусів та приправ. Однак, спробувавши цей рецепт, ви ніколи не забудете ніжний і легкий смак спагеті з цукіні.

Таким незвичайним рецептом поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко. Форма нарізки, неперевершений смак та простота страви у приготуванні не залишить байдужим. Таке спагеті з цукіні стане для вас ідеальною закускою, салатом або гарніром до будь-яких страв м’яса, риби або птиці.

Як приготувати спагеті з цукіні

Інгредієнти:

300 г цукіні;

2 ст. л. соку лимона;

1 ст. л. оливкової олії;

пучок кропу;

сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти для блюда. Цукіні промийте, за допомогою спеціальної економки із зубчиками поріжте тоненькою соломкою. Дрібно наріжте кріп. У розігріту сковороду влийте оливкову олію та викладіть цукіні. Посоліть, поперчіть та обсмажуйте протягом 1-2 хвилин. Дивіться, щоб спагеті не пригоріли – вони мають залишатися яскраво-зеленого кольору. Після приготування зніміть сковороду з плити. Додайте в цукіні сік лимона та кріп та розкладіть страву по тарілках.

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