В этих спагетти нет ни грамма муки: секретный рецепт от шеф-повара

Близкие сначала удивятся, но потом потребуют добавки

Мы любим спагетти, мы едим их с тысячей разных соусов и приправ. Однако попробовав этот рецепт, вы никогда не забудете нежный и легкий вкус спагетти из цукини.

Таким необычным рецептом поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Форма нарезки, непревзойденный вкус и простота блюда в приготовлении не оставит равнодушным. Такое спагетти из цукини станет для вас идеальной закуской, салатом или гарниром к любым блюдам из мяса, рыбы или птицы.

Как приготовить спагетти из цукини

Ингредиенты:

300 г цукини;

2 ст. л. сока лимона;

1 ст. л. оливкового масла;

пучок укропа;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты для блюда. Цукини промойте, с помощью специального инструмента порежьте тоненькой соломкой с помощью экономки с зубчиками. Мелко нашинкуйте укроп. В разогретую сковороду влейте оливковое масло и выложите цукини. Посолите, поперчите и обжаривайте в течение 1-2 минут. Смотрите, чтобы спагетти не пригорели — они должны оставаться ярко-зеленого цвета. Когда цукини пожарятся После приготовления снимите сковороду с плиты. Добавьте в цукини сок лимона и укроп и разложите блюдо по тарелкам.

Если же у вас остались кабачки, приготовьте из него фантастическую намазку по рецепту "Телеграфа".