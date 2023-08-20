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В этих спагетти нет ни грамма муки: секретный рецепт от шеф-повара

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие спагетти из кабачков будете готовить до конца сезона
Такие спагетти из кабачков будете готовить до конца сезона. Фото tsn.ua

Близкие сначала удивятся, но потом потребуют добавки

Мы любим спагетти, мы едим их с тысячей разных соусов и приправ. Однако попробовав этот рецепт, вы никогда не забудете нежный и легкий вкус спагетти из цукини.

Таким необычным рецептом поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Форма нарезки, непревзойденный вкус и простота блюда в приготовлении не оставит равнодушным. Такое спагетти из цукини станет для вас идеальной закуской, салатом или гарниром к любым блюдам из мяса, рыбы или птицы.

Как приготовить спагетти из цукини

Ингредиенты:

  • 300 г цукини;
  • 2 ст. л. сока лимона;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • пучок укропа;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты для блюда. Цукини промойте, с помощью специального инструмента порежьте тоненькой соломкой с помощью экономки с зубчиками. Мелко нашинкуйте укроп.
  2. В разогретую сковороду влейте оливковое масло и выложите цукини. Посолите, поперчите и обжаривайте в течение 1-2 минут. Смотрите, чтобы спагетти не пригорели — они должны оставаться ярко-зеленого цвета. Когда цукини пожарятся После приготовления снимите сковороду с плиты.
  3. Добавьте в цукини сок лимона и укроп и разложите блюдо по тарелкам.

Если же у вас остались кабачки, приготовьте из него фантастическую намазку по рецепту "Телеграфа".

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