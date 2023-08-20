В этих спагетти нет ни грамма муки: секретный рецепт от шеф-повара
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Близкие сначала удивятся, но потом потребуют добавки
Мы любим спагетти, мы едим их с тысячей разных соусов и приправ. Однако попробовав этот рецепт, вы никогда не забудете нежный и легкий вкус спагетти из цукини.
Таким необычным рецептом поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Форма нарезки, непревзойденный вкус и простота блюда в приготовлении не оставит равнодушным. Такое спагетти из цукини станет для вас идеальной закуской, салатом или гарниром к любым блюдам из мяса, рыбы или птицы.
Как приготовить спагетти из цукини
Ингредиенты:
- 300 г цукини;
- 2 ст. л. сока лимона;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- пучок укропа;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты для блюда. Цукини промойте, с помощью специального инструмента порежьте тоненькой соломкой с помощью экономки с зубчиками. Мелко нашинкуйте укроп.
- В разогретую сковороду влейте оливковое масло и выложите цукини. Посолите, поперчите и обжаривайте в течение 1-2 минут. Смотрите, чтобы спагетти не пригорели — они должны оставаться ярко-зеленого цвета. Когда цукини пожарятся После приготовления снимите сковороду с плиты.
- Добавьте в цукини сок лимона и укроп и разложите блюдо по тарелкам.
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