Такий соус дуже люблять в Іспанії: 10 хвилин – і він на столі

Швидко, просто та дуже смачно

Щоб відчути смак сонячної Іспанії, не обов’язково купувати квитки та вирушати туди. Можна приготувати іспанський соус Аліолі.

Аліолі — один із найпоширеніших іспанських соусів. Назва alioli походить від каталонських слів, що позначають два основних інгредієнти: all (часник), i (і) та oli (масло). Виник він у Каталонії — там соус готують лише з оливкової олії, подрібненого часнику та солі. В решті Іспанії його також готують з яйцями — саме такий варіант пропонує Shuba. Спробуйте це швидко, просто і дуже смачно.

Як приготувати іспанський соус Аліолі

Інгредієнти на 12 порцій:

часник, зубчики — 4 шт.;

сіль — 0.5 ч. л.;

жовтки курячі — 2 шт.;

оливкова олія — 1 склянка;

лимон, сік — 1.5 ст. л.

Спосіб приготування:

Часник очистьте, подрібніть ножем. Помістіть його в невелику ступку з маточкою, посоліть і розімніть в пасту. Якщо немає ступки з маточкою, скористайтеся часникодавкою. Розбийте яйця, відокремте жовтки у невелику миску. У мисці збийте пасту часнику. За допомогою ручного міксера на низькій швидкості повільно вливайте оливкову олію тонким струменем до утворення вершкового соусу. Наприкінці повільно додайте трохи лимонного соку, не вимикаючи міксер, щоб соус залишався однорідним.

Подавайте соус із м’ясом, рибою чи овочами, намазуйте на бутерброди чи хліб. Вірменський лаваш за рецептом "Телеграфа" чудово для цього підійде.