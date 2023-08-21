Такой соус очень любят в Испании: 10 минут - и он на столе

Быстро, просто и очень вкусно

Чтобы почувствовать вкус солнечной Испании, не обязательно покупать билеты и отправляться туда. Можно приготовить испанский соус Алиоли.

Алиоли — один из самых распространенных испанских соусов. Название alioli происходит от каталонских слов, обозначающих два основных ингредиента: all (чеснок), i (i) и oli (масло). Возник он в Каталонии — там соус готовят только из оливкового масла, измельченного чеснока и соли. В остальной части Испании его также готовят с яйцами — именно такой вариант предлагает Shuba. Попробуйте — это быстро, просто и очень вкусно.

Как приготовить испанский соус Алиоли

Ингредиенты на 12 порций:

чеснок, зубчики — 4 шт.;

соль — 0.5 ч. л.;

желтки куриные — 2 шт.;

оливковое масло — 1 стакан;

лимон, сок — 1.5 ст. л.

Способ приготовления:

Чеснок очистите, измельчите ножом. Поместите его в небольшую ступку с пестиком, посолите и разомните в пасту. Если нет ступки с пестиком, воспользуйтесь чеснокодавкой. Разбейте яйца, отделите желтки в небольшую миску. В миске взбейте чесночную пасту. С помощью ручного миксера на низкой скорости медленно вливайте оливковое масло тонкой струей до образования сливочного соуса. В конце медленно добавьте чуть-чуть лимонного сока, не выключая миксер, чтобы соус оставался однородным.

Подавайте соус с мясом, рыбой или овощами, намазывайте на бутерброды или хлеб. Армянский лаваш по рецепту "Телеграфа" отлично для этого подойдет.