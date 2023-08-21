Такой соус очень любят в Испании: 10 минут - и он на столе
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Быстро, просто и очень вкусно
Чтобы почувствовать вкус солнечной Испании, не обязательно покупать билеты и отправляться туда. Можно приготовить испанский соус Алиоли.
Алиоли — один из самых распространенных испанских соусов. Название alioli происходит от каталонских слов, обозначающих два основных ингредиента: all (чеснок), i (i) и oli (масло). Возник он в Каталонии — там соус готовят только из оливкового масла, измельченного чеснока и соли. В остальной части Испании его также готовят с яйцами — именно такой вариант предлагает Shuba. Попробуйте — это быстро, просто и очень вкусно.
Как приготовить испанский соус Алиоли
Ингредиенты на 12 порций:
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- соль — 0.5 ч. л.;
- желтки куриные — 2 шт.;
- оливковое масло — 1 стакан;
- лимон, сок — 1.5 ст. л.
Способ приготовления:
- Чеснок очистите, измельчите ножом. Поместите его в небольшую ступку с пестиком, посолите и разомните в пасту. Если нет ступки с пестиком, воспользуйтесь чеснокодавкой.
- Разбейте яйца, отделите желтки в небольшую миску.
- В миске взбейте чесночную пасту. С помощью ручного миксера на низкой скорости медленно вливайте оливковое масло тонкой струей до образования сливочного соуса. В конце медленно добавьте чуть-чуть лимонного сока, не выключая миксер, чтобы соус оставался однородным.
Подавайте соус с мясом, рыбой или овощами, намазывайте на бутерброды или хлеб. Армянский лаваш по рецепту "Телеграфа" отлично для этого подойдет.