Смакота на зиму без стерилізації: такого кабачкового лечо ви ще не куштували

Нереальна смакота на зиму з кабачків

Ми розповідали, як смачно закрити кабачки на зиму. Але наступний рецепт виводить консервовані кабачки на новий рівень. Від цього рецепта будуть шаленіти навіть ті, хто не вважає себе фанатом зимових заготівель.

Такий соус вигідно відтінить практично будь-яку другу страву. Як приготувати лечо з кабачків, розповіли на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

Кабачки – 2 кілограми;

Болгарський перець червоний – 1,5 кілограма;

Помідори – 3 кілограми;

Часник – 200 грамів;

Перець гострий – 1 штука;

Рослинна олія – 200 мілілітрів;

Цукор – 200 грамів;

Сіль кухонна – 50 грамів;

Оцет 9% – 100 грамів.

Спосіб приготування:

Миємо овочі та готуємо їх до обробки. У помідорів видаляємо плодоніжки і розрізаємо їх на кілька частин. Пропускаємо через м’ясорубку. У перцю виймаємо плодоніжки разом із насінням. Кабачки ріжемо кільцями або напівкільцями (залежно від розміру). Ставимо на плиту каструлю і вливаємо в неї олію. Додаємо перекручені томати, гострий перець і даємо суміші закипіти. Потім зменшуємо вогонь і томимо страву 10 хвилин. Додаємо болгарський перець і кабачки, після закипання тушкуємо 20 хвилин. Додаємо часник, цукор і сіль. Оцет додаємо за 5 хвилин до готовності. Наповнюємо заздалегідь підготовлені стерилізовані банки. Одразу закручуємо кришками.

Заготівля добре зберігається в темному та прохолодному місці. Також ми розповідали, як смачно закрити на зиму помідори.