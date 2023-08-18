Жодного оцту: чим замінити кислоту в консервації
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Ці продукти замінять оцет у заготовках
Що може бути смачніше за хрусткий маринований огірок взимку? Відкрийте баночку і поставте на стіл — впевнені, ніхто не пройде повз, не схопивши хоча б один.
Зазвичай кулінари додають у консервацію оцет — так улюблені страви зберігаються довше, а огірки та помідори виходять смачними та хрусткими. Однак іноді з якихось причин оцет протипоказаний. Разом із "ТСН" розповідаємо, чим його можна замінити.
Що додати до консервації замість оцту
Оцет можна замінити на лимонну кислоту. Розбавте 1 чайну ложку лимонної кислоти в 14 ложках води — і ви отримаєте аналог 9% оцту.
Замість оцту можна використовувати лимони. Для трилітрової банки огірків достатньо додати шість кілець лимона.
Прекрасним консервантом є червона смородина. На трилітрову банку достатньо двох склянок червоної смородини з гілочками. Підійде також брусниця, журавлина – на трилітрову банку потрібно буде 100 г ягід.
Для консервування в банку можна додати 100 г кислих яблук. Якщо немає цих фруктів – можна використовувати їхній сік.
Також деякі кулінари додають у кожну банку по 100 г щавлю. Він також має консерваційні властивості. Такі самі властивості у горілки. Достатньо лише 50 г на трилітрову банку — і ваша консервація стоятиме довго.
А ось як краще зберігати консервацію — читайте у матеріалі "Телеграфа". З цими хитрощами заготівлі простоять дуже довго.